الأهلي والزمالك ينهيان تحضيراتهما للقمة خلف «الأسوار الحديدية»



يلتقي عشاق كرة القدم المصرية مع القمة 131 المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك المقررة على استاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة من مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري، والذي يتصدره الزمالك برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة، بينما يقبع الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني، يضم حكم الساحة، سيزار سوتو جرادو، ومعه حكم مساعد أول، إيفان ماسو جراندو، وحكم مساعد ثانٍ، أنطونيو رامون مورينو، وحكم رابع، أليخاندرو رويز، وحكم فيديو، خوسيه لويس مونويرا، وحكم فيديو مساعد، ماريو ميليرو لوبيز.



ويختتم الفريقان تحضيراتهما للقمة في سرية تامة، وخلف الأسوار بتدريب أخير، مساء اليوم، مع فرض الأجهزة الإدارية للفريقين حظراً إعلامياً على اللاعبين، والتأكيد على الابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية إلى حين عبور مباراة القمة، ولا سيما أن نتيجتها مؤثرة في مسار الفريقين بالدوري.



ويتم من خلال التدريب الأخير الاستقرار على تشكيلة البداية في المباراة، وإيجاد الحلول للغيابات العديدة في صفوف كل منهما، إذ يدخل الفريقان القمة بغيابات بارزة ومؤثرة، ويفتقد الأهلي بقيادة مدربه المصري عماد النحاس جهود لاعبيه محمد شكري، أشرف داري، كريم فؤاد، إمام عاشور، وأحمد مصطفي زيزو، بالإضافة إلى محمد عبد الله وأحمد عابدين لوجودهما في معسكر منتخب مصر لكأس العالم للشباب، بينما يغيب عن الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، كل من محمد شحاتة ومحمود جهاد، مع غموض موقف مشاركة الثنائي أحمد ربيع ونبيل عماد دونجا، ويغيب أيضاً محمد السيد، الموجود مع منتخب الشباب.



وتجدر الإشارة إلى أن القمة 131 ستكون امتداداً لصراع تاريخي طويل وقوي بين قطبي الكرة المصرية، لأنها امتداد لصراع تاريخي طويل بين القطبين، وتحديداً منذ فوز الأهلي بهدف دون مقابل في أول قمة جمعت بينهما، وكانت ودية في 9 فبراير 1917، وبعدها تعادل الفريقان 2-2، في أول لقاء رسمي، وجرى ضمن بطولة الدوري المصري يوم 10 ديسمبر 1948، ويتفوق الأهلي بفارق كبير على الزمالك في تاريخ مواجهاتهما بالدوري، إذ حقق «المارد الأحمر» الفوز في 50 مباراة، مقابل 29 فوزاً للزمالك، وانتهت 51 مواجهة بالتعادل.



كما يتفوق الأهلي في بطولة كأس مصر بالفوز في 17 مباراة، مقابل 11 انتصاراً للزمالك، وتعادلا في 5 مباريات، وكذلك في السوبر المصري، بفوز الأهلي في 7 مباريات، والزمالك في مباراتين، وعلى الصعيد القاري والودي فاز الأهلي في 6 مباريات قارية، مقابل 3 انتصارات للزمالك، وفاز الأهلي ودياً في 11 مباراة، والزمالك في 8، وانتهت 4 بالتعادل.



وعلى مستوى البطولات القديمة فاز الأهلي في مباراة واحدة بكأس السلطان حسين، مقابل 3 انتصارات للزمالك، وتعادلا في مباراتين، وفاز الأهلي في 21 مباراة بدوري القاهرة، ومقابل 9 انتصارات للزمالك، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وتبلغ المحصلة الإجمالية النهائية بين الفريقين 229 مباراة رسمية في جميع البطولات، فاز الأهلي في 99 مباراة، والزمالك في 54 مباراة، وتعادلا في 76 مواجهة، فهل ينجح الأهلي في تحقيق الفوز رقم 100 أم يوقفه الزمالك بالانتصار 55 أم تنتهي قمة الغد بالتعادل 77؟