31 لاعباً في قائمة معسكر «الأبيض» في دبي استعداداً للملحق المؤهل للمونديال



أعلن اتحاد الكرة قائمة منتخبنا الوطني «الأبيض» الموسّعة للمعسكر الداخلي بدبي من 28 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل، استعداداً لمنافسات الملحق الآسيوي المقرر في قطر، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأشار الاتحاد إلى أن لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، سيلتحقون بالمعسكر اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل، لارتباطهم بالمشاركة مع أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا.



ضمت القائمة 31 لاعباً، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، خالد الظنحاني، ايريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، ريتشارد اکونور، لوان بيريرا، غوستافوا أليكس، ماکانزی هانت، ماجد حسن، حارب عبد الله، محمد عبد الباسط، سیل سوزا، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، يحيى نادر، علي صالح، فابيو دي ليما، نیکولاس خیمینیز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، وكایو لوكاس.



ويدشن منتخبنا الوطني الأول، معسكره الإعدادي الأخير في دبي انطلاقاً من الغد، وحتى موعد السفر إلى قطر، لخوض مباراتين أمام منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.