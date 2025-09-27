«الزعيم» يعزز صدارته للدوري و«ريمونتادا» مثيرة في «الساحل الشرقي»



تراجع التسجيل في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، إلى 18 هدفاً، وبفارق هدفين عن الجولة الماضية، وتغيب لابا كودجو مهاجم العين، ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، عن التسجيل في تلك الجولة التي شهدت «ريمونتادا» مثيرة في «ديربي الساحل الشرقي»، وعزز العين صدارته لجدول ترتيب المسابقة بعد الفوز على مضيفه شباب الأهلي بهدف دون رد، في القمة التي احتضن مجرياتها ملعب استاد راشد، ووصوله إلى 13 نقطة.

بينما تراجع «الفرسان» من الوصافة إلى المركز الرابع بتوقف رصيده عند 10 نقاط، وسجل كاكو الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليصبح أول هدف يسجّله «الزعيم» في مرمى شباب الأهلي من خارج منطقة الجزاء في الدوري منذ هدف شيوتاني في سبتمبر 2017.



وفاز الوحدة على مضيفه الجزيرة بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد، ورفع «العنابي» رصيده إلى 11 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 7، وتراجع إلى المركز الثامن، وأحرزه رافل تاجير لاعب «فخر أبوظبي» بالخطأ في مرماه، ليكون الهدف العكسي الثالث الذي يسجل بـ «نيران صديقة» في «ديربي أبوظبي».

وارتقى كلباء إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بالوصول إلى 10 نقاط، بعد فوز مثير بنتيجة 4-2، على استاد صقر بن محمد القاسمي، أمام مضيفه خورفكان الذي تراجع إلى المركز 11 بتوقف رصيده عند 4 نقاط، حيث نجح «النمور» في حصد نقاط المباراة بعودتهم بـ «ريمونتادا» رائعة بعدما كانوا متأخرين بهدفين نظيفين، لتكون المباراة الثانية في تاريخ المسابقة التي ينجح فيها كلباء بتحويل تأخره بفارق هدفين في الشوط الأول إلى فوز، بعد لقائه أمام النصر في أكتوبر 2022 وفاز حينها 5-3، بينما كانت ثاني مباراة يخسرها خورفكان رغم تقدمه بهدفين في الشوط الأول، بعد مواجهته أمام الشارقة في مايو الماضي عندما خسر 2-4.



ولعل من أهم عوامل خسارة خورفكان لتلك المواجهة القوية، اللعب بتسعة لاعبين بعد طرد أحمد عبد الله جشك ولورينسي دو ناسسيمنتو في الدقيقتين 18 و63، ليرتفع بذلك عدد البطاقات الحمراء في تاريخ «ديربي الساحل الشرقي» بدوري المحترفين، إلى 9 بطاقات بواقع 6 بطاقات لخورفكان، و3 بطاقات لكلباء.

وأحرز الهدف الأول لخورفكان، لورينسي دو ناسسيمنتو، ليواصل سجله المميز مع فريقه بعدما ساهم في 5 من آخر 6 أهداف بتسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين، كما وصل إلى هدفه الرابع في شباك كلباء، علماً أن أول أهدافه في الدوري سجل في شباك «النمور» في سبتمبر 2022، كما شهدت المباراة تسجيل هدفاً لكلباء بكرة رأسية من شهريار، ليواصل اللاعب سجله المميز أمام «النسور»، بعدما سبق وسجل أول أهدافه في الدوري في شباك خورفكان في سبتمبر 2024.



فيما فاز الوصل على ضيفه الشارقة 2-1، على استاد زعبيل، إذ تقدم الشارقة بهدف سجله كايو لوكاس، ليسجل بذلك 4 من آخر 6 أهداف لفريقه داخل مرمى أصحاب الأرض في الدوري، فيما قلب «الإمبراطور» تأخره بثنائية سجلها فابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز، وبات فابيو ثاني أكثر لاعب يسجّل في مرمى الشارقة بدوري المحترفين بإحرازه 13 هدفاً، ويسبقه سباستيان تيجالي ولديه 18 هدفاً، ووصل الوصل بهذا الفوز للنقطة 10 في المركز الخامس، وتجمد رصيد الشارقة عند النقطة 4 في المركز العاشر.

وحول الظفرة تأخره بهدف، إلى فوز على ضيفه البطائح بنتيجة 3-1، على استاد حمدان بن زايد، حيث تقدم ألفارو دي أليفيرا للبطائح، قبل أن يسجل كريم البركاوي هدفين للظفرة بفارق 114 ثانية فقط بينهما، وليكون صاحب آخر 5 أهداف لفريقه في دوري المحترفين، وأضاف زميله محمد الخلوي الهدف الثالث، ليرفع الظفرة رصيده من النقاط إلى 9 في المركز السادس، ويتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، وظل في المركز 12.



وحقق عجمان انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه بني ياس بهدف دون مقابل، ورفع عجمان رصيده إثر هذا الفوز إلى 9 نقاط ليستقر في المركز السابع، فيما ظل رصيد بني ياس خالياً من النقاط بالمركز 14 الأخير، وسجل الهدف ليثيري سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعد العودة لتقنية الفيديو، وطرد بسببها لاعب بني ياس ماكنزي هانت، ولحق به زميله ليونيل جووفوفو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي آخر مواجهات الجولة الخامسة، فرض دبا التعادل على مضيفه النصر 1-1، على استاد آل مكتوم، ليضيف دبا أول نقطة لرصيده في النسخة الحالية من الدوري، وظل في المركز 13 قبل الأخير، ووصل النصر للنقطة 8، وحل في المركز التاسع.