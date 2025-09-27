نورالدين العبيدلي: فوز الوصل منطقي.. والانضباط عنوان قمة العين وشباب الأهلي



تحدث المدرب التونسي، نورالدين العبيدلي، عن الديربيات الأربع التي شهدتها الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي كان عنواناً لقمة العين ومضيفه شباب الأهلي، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدف دون مقابل، واعتبر أن فوز الوصل كان منطقياً على الشارقة بنتيجة 2-1، وأن الوحدة قادر على المنافسة بقوة في المسابقة إذا تعامل بحكمة مع ضغط جدول المباريات بعدما حسم مواجهة القمة أمام الجزيرة بالفوز بهدف دون مقابل، وشدد على أن لاعبي خورفكان يحتاجون إلى الإيمان بالذات، وارتداء ثوب الفريق الكبير لتحقيق الانتصارات في قادم المباريات، بعد أن فقدوا تقدمهم بهدفين نظيفين أمام كلباء، وخسروا اللقاء بنتيجة 2-4.

وقال المحلل الرياضي في العديد من القنوات الرياضية، إن كلاً من شباب الأهلي والعين كان قادراً على الفوز بالقمة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة، إلا أن «الزعيم» حسمها لصالحه لأنه كان الأكثر انضباطاً تكتيكياً داخل أرض الملعب، فيما أضاع شباب الأهلي العديد من فرص التسجيل، ورأى أن خسارة «الفرسان» لا تعني ابتعادهم عن الدفاع عن اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي، لأنهم منافسون أقوياء، ولا يزالون يملكون حظوظ العودة مع كون مسابقة الدوري في البدايات.



وعن قمة الوصل وضيفه الشارقة أوضح أن فوز «الإمبراطور» كان منطقياً رغم افتتاح الشارقة للتسجيل في المباراة، منوهاً بخبرات وسابق معرفة ميلوش، مدرب الشارقة، بلاعبي فريقه السابق الوصل، لم تشفع له أو للشارقة لتحقيق الفوز، وبين أن الشارقة لديه مشاكل فنية ظهرت في مشاركته الآسيوية أو المحلية، وأبرزها الهفوات الدفاعية، وأن تلك المشاكل تحتاج إلى حلول سريعة على مستوى التشكيلة، لتجنب خسارة المزيد من النقاط.

وبالنسبة لـ«ديربي أبوظبي»، قال نورالدين العبيدلي، إن الوحدة فريق متكامل هذا الموسم، ويلعب كرة جماعية، ولديه لاعبون مميزون، وسيكون منافساً قوياً إذا تجاوز صعوبات ضغط روزنامة المباريات، وتصرف بحكمة مع هذا الأمر، مشيراً إلى أن الجزيرة لا يزال يعاني من بعض الصعوبات، وتعرض لإصابة مؤثرة أمام الوحدة بخروج لاعبه محمد النني مبكراً، واضطر لإجراء تغيير اضطراري لم يؤتِ ثماره في تلك المباراة.



وحول «ديربي الساحل الشرقي» قال المدرب التونسي إن خورفكان يعاني أزمة غياب الثقة بالنفس، وإن هذا الأمر وضح كثيراً في فقدان الفريق لتقدمه بالنتيجة في أكثر من مباراة، إلى جانب تلقي لاعبيه للعديد من البطاقات الصفراء والحمراء، وأكد أن خورفكان لديه إمكانات كبيرة، وتعاقدات مميزة، ويحتاج فقط إلى تدعيم أكبر للثقة بالنفس، والتركيز والإيمان بالذات، وارتداء ثوب الفرق الكبيرة لتفادي ضياع نقاط كانت في متناول اليد، ولا بد أن تكون هناك وقفة من أعمدة الفريق للتعامل مع المنافس في الأوقات الحرجة.



وأوضح نورالدين العبيدلي في الختام، أن العين الأقدر عى التتويج بالدوري هذا الموسم، إذا نجح في زيادة التركيز على المسابقة المحلية، في ظل عدم وجود مشاركات آسيوية للفريق، والتي يمكن أن تؤثر محلياً على منافسيه شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة والوصل إذا لم يتعاملوا بذكاء وتوازن معها، وقال إن العين يمكنه المشاركة في دوري أبطال الخليج بلاعبي الصف الثاني، ليمنح عناصره الأساسية المزيد من التركيز لاستعادة درع دوري أدنوك للمحترفين، والغائب عن الفريق منذ سنوات، وأشاد بنتائج الظفرة وعجمان وكلباء، وتوقع أن ينحصر الصراع على طوق النجاة من الهبوط بين بني ياس والبطائح ودبا.