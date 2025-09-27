زكريا العوضي: عيسى والهوتي يستحقان نجومية الجولة الخامسة مناصفة



منح الدكتور زكريا أحمد العوضي الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، لقب «نجم حراسة المرمى» في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، كلاً من: خالد عيسى حارس العين، وعيسى الهوتي، مناصفة، لما قدماه من مستوى ساعد فريقيهما في الفوز، موضحاً أن عيسى حارس المنتخب الوطني الأول، تألق في لقاء القمة الذي جمع العين ومضيفه شباب الأهلي، وأسهم في فوز فريقه بهدف دون مقابل، وبالتالي تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري، وفك الشراكة مع «الفرسان» قبل التوقف الدولي.



وبيّن أن خالد عيسى، قام بتصديات عدة مميزة، بالإضافة إلى تصديه ركلة جزاء احتُسبت في الوقت القاتل من المباراة، ثم أعادها حكم اللقاء وردت من العارضة، وشدد على أن قيمة الحراس الكبار تظهر في مثل تلك المواجهات الكبيرة، وقال عن الهوتي حارس دبا والمنتقل من كلباء هذا الموسم، إن الحارس تألق بشكل لافت أمام النصر، وقاد فريقه في ظهوره الأول، إلى الحصول على نقطة أولى في الدوري، وأرسل رسالة تعجب للجميع حول سر عدم مشاركته مع فريقه في مبارياته السابقة هذا الموسم!



ونوه الدكتور زكريا العوضي إلى أن الجولة الخامسة شهدت 18 هدفاً بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، واستطاع كل من خالد عيسى، وعلي الحوسني حارس عجمان، ومحمد الشامسي حارس الوحدة، الخروج بشباك نظيفة، مبيناً أن الشامسي حقق هذا الإنجاز في مواجهة قوية أمام الجزيرة، وفي أول مباراة يلعبها بالكامل، وتمنى استمراره وعودته إلى سابق مستواه المتميز، كما أوضح أن الحوسني، حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، ليثبت أن خبرات السنين مهمة جداً لحارس المرمى، والدليل المستوى الذي يقدمه قائد عجمان.



أما عن أداء بقية حراس المرمى في الجولة الخامسة، فأكد أن أحمد شامبية حارس النصر، ارتكب خطأ كبيراً بخروجه في الكرة العرضية في مباراة فريقه أمام دبا، وبالتالي يتحمل الهدف الذي سُجل في مرماه، وتمنى أن يصحح إبراهيم عيسى حارس البطائح، المسار ويستعيد مستواه، لأنه لم يوفق أمام الظفرة، وارتكب أخطاء عدة، وكان بعيداً جداً عن جو المباراة، وأشار إلى أن علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول، تسبب في الهدف الذي تلقاه مرمى فريقه الجزيرة أمام الوحدة، موضحاً أن تصرفه لم يكن صحيحاً بمحاولة الإمساك بالكرة وسط اللاعبين، إذ كان الأفضل إبعادها.



وواصل موضحاً أن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، يتحمل مسؤولية أول هدف يتلقاه فريقه خلال النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، لأنه تصرف بطريقة غير صحيحة في التصدي، وأشاد بعودة أمجد السيد حارس الظفرة إلى مستواه سريعاً بعد أداء غير موفق في الجولة الماضية، ليقود فريقه نحو فوز مهم على ضيفه البطائح، ووجه الدكتور زكريا رسالتين قبل توقف الدوري، حيث قال في رسالته الأولى إن الشارقة يحتاج سريعاً لعودة حارس مرماه الخبير عادل الحوسني، لأن الفريق يعاني في غيابه بسبب الإصابة، والرسالة الثانية وجهها إلى الأندية، وهي أن مدرب الحراس المميز يصنع أداء أفضل وأقوى للحارس في المباريات.