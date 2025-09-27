البطاقات الملونة تدق جرس الإنذار.. وبركاوي الأفضل في الخامسة



شهدت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ظهور البطاقة الصفراء 34 مرة بمتوسط كبير وصل إلى 4.8 بطاقات في المباراة الواحدة، وأكثرها ظهوراً كان 7 مرات في مباراة الجزيرة وضيفه الوحدة، وأدارها الحكم الهولندي سردار غوزوبيوك، وأقلها كان 3 مرات في مباراة بني ياس وعجمان، وأدارها الحكم يحيى الملا، والذي أشهر البطاقة الحمراء مرتين للاعبين من بني ياس، في حين أشهر الحكم زايد النعيمي، البطاقة الحمراء مرتين للاعبين من خورفكان أمام كلباء، لتشهد الجولة طرد 4 لاعبين.



وتم احتساب 3 ركلات جزاء، سُجل منها ركلتان: الأولى كانت في لقاء كلباء ومضيفه خورفكان، وانتهى بفوز كلباء 4-2، والثانية فاز بها عجمان بهدف دون مقابل على بني ياس، وأضاع الركلة الثالثة سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، بعد أن سددها في عارضة مرمى العين، بعد قرار مثير من حكم المباراة الألماني فيليكس زواير، بإعادة الركلة التي سددها في البداية كارتابيا، وتصدى لها حارس العين خالد عيسى.



وبالنسبة للاعبين المختارين في قائمة أفضل لاعبي الجولة الخامسة وفقاً لموقع «سوفاسكور»، فيتصدرهم كريم البركاوي لاعب الظفرة بحصوله على 9.1 نقاط، ويليه أحمد أبوناموس لاعب كلباء وحصل على 8.4 نقاط، ثم كل من خالد عيسى حارس مرمى العين، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل بـ 8.1 نقاط، ويأتي بعدهم ليثيري سيلفا لاعب عجمان 7.9 نقاط، ومهند علي لاعب دبا 7.8 نقاط، وكايو كانيدو لاعب الوحدة في المركز الأخير برصيد 7.2 نقاط.