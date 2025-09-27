مدرب دبا: لا مبرر لإقالتي حتى لو خسرنا من النصر



أكد البرتغالي برونو بيريرا مدرب دبا الفجيرة أنه لا مبرر لإقالته من منصبه حتى لو خسر من النصر في المباراة التي حسمها التعادل بهدف لمثله مساء أمس لحساب الجولة 5 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن نقطة التعادل من ملعب النصر ثمرة العمل الجيد الذي قام به فريقه منذ بداية الموسم، وأن «النواخذة» قدم مستويات جيدة في جميع مبارياته حتى جاءت المكافأة عن هذه الجهود بتحقيق نقطة التعادل أمام النصر التي يعتبره واحداً من أقوى الفرق في الدوري.



وقال بيريرا في تصريح لـ «البيان»: «لقد قمنا بعمل جيد وحصدنا أول نقطة في مشوارنا، كنا نستحقها منذ فترة طويلة، لقد لعبنا ضد فرق كبيرة وخلال المباريات لم نشعر بفارق كبير بيننا على مستوى جودة اللاعبين رغم أن ميزانية فريقنا أقل بكثير منهم، لذا أنا سعيد بهؤلاء اللاعبين، هم يستحقون هذه النقطة حتى قبل هذه المباراة، لطالما شعرنا بالرضا، يجب أن نواصل العمل قدر الإمكان، والحفاظ على دعم اللاعبين».



وعن شائعة إقالته، علق مدرب دبا قائلاً: «إنه سؤال لا معنى له، الجميع يعلم قيمة العمل الذي قمنا به، الأمر ليس منطقياً، سنواصل العمل بتركيز لحصد المزيد من النقاط في الدوري».

وأوضح المدرب البرتغالي أنه لا مبرر لإقالته من منصبه حتى في حال الخسارة من النصر لأن الجميع في مجلس إدارة النادي يعلمون حجم الجهود التي يبذلها مع الفريق رغم فارق الإمكانيات بين دبا وباقي أندية دوري المحترفين، وقال: حتى لو خسرنا من النصر ستكون الإقالة قراراً مفاجئاً بالنسبة لي لأني أحظى بدعم الجميع في الإدارة، وأعتقد أن مستقبلي مع الفريق ليس مرتبطاً بنتيجة مباراة النصر أو حتى المباراة التي تليها، العمل الذي نقوم به أمام أنظار الجميع ليس من الآن ولكن منذ البداية، قدمنا أفضل ما لدينا وحتى الإدارة تقدم أفضل ما لديها، وما عليهم إلا تقديم المزيد من الدعم لي وللفريق حتى نتمكن من تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها.