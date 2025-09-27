محمد بن ثعلوب يظفر بقميص لابا كودجو مقابل مليون درهم

وتم الإعلان أن محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس إدارة نادي العين، هو من قام بشراء القميص في هذا المزاد الاستثنائي، ليجسد بذلك دعمه الكبير لنادي العين ولاعبيه وتقديره لمسيرة لابا الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.
وأضاف: ما نقدمه للزعيم هو واجب نابع من القلب تجاه هذا الكيان العظيم، وكل خطوة نقوم بها تمثل استثماراً في مستقبل مشرق ينتظر نادي العين. من جانبه، عبّر لابا كودجو عن امتنانه الكبير قائلاً:
أتوجه بالشكر أولاً إلى مجلس إدارة نادي العين على دعمهم المتواصل وحرصهم على تهيئة أفضل الظروف للفريق. كما أنني لن أنسى أبداً أن محمد بن ثعلوب الدرعي كان صاحب الفضل في اختياري وجلبـي إلى العين في 2019، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني كنت متشوقاً لمعرفة من اقتنى القميص الذي سجلت به الهاتريك التاريخي على مرمى خورفكان والوصول للهدف رقم 125 كهداف تاريخي للنادي، واليوم أشعر بالفخر لأنه أصبح بيد شخصية بهذا الحجم والمكانة.