أندية المحترفين تفتح ملفات المدربين تحضيراً للموسم الجديد

3 عروض تطلب ود ميلوش.. ويوردانيسكو وجالتييه مرشحان للظهور في دورينا

الاستقرار الفني يمهد الطريق أمام سوزا وغوران وإيسايلا ومجيدي والنمر

مع تبقي جولتين فقط على نهاية دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، وحسم شباب الأهلي للدرع، وهبوط دبا الحصن والعروبة إلى دوري الدرجة الأولى، بدأت الأندية في فتح ملفات التحضير للموسم الجديد 2025 - 2026، وبالتأكيد سيكون ملف المدربين في مقدمة الأمور على مائدة اجتماعات مجالس إدارات شركات كرة القدم، ووفقاً لنتائج ومستويات الفريق في النسخة الحالية، والطموحات والأهداف المستقبلية، سيدور النقاش حول مستقبل المدرب ما بين الرحيل أو البقاء، ولذا شهد الشارع الكروي في الدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إثارة معتادة مع نهاية كل موسم حول مستقبل مدربي الأندية الحاليين، وترددت التكهنات حول من يبقى ومن يرحل.

وهناك وضوح للرؤية حول رحيل الروماني أولاريو كوزمين عن تدريب الشارقة، والذي يتولى مسؤوليته منذ نوفمبر 2021، بعد تعاقده على تدريب منتخبنا الوطني الأول، عقب نهاية عقده الحالي مع الشارقة بنهاية موسم 2024 - 2025، وكذلك تأكد رحيل الهولندي الفريد شرودر، عن تدريب النصر الذي تولي مسؤوليته في نوفمبر 2023، ويبدو ميلوش ميلوييفيتش، قريباً من تدريب الشارقة خلفاً لكوزمين، مع رغبة المدرب الصربي في الرحيل عن الوصل الذي تولى تدريبه في يونيو 2023، وتوافق ذلك مع أنباء ترددت عن تلقيه عروض من 3 أندية داخل الدولة، بعدما قاد «الإمبراطور» لتحقيق ثنائية تاريخية الموسم الماضي بالجمع بين درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكنه خرج من الموسم الحالي بلقب بطل درع السوبر الإماراتي القطري، وفي الوقت نفسه، رشحت أنباء المدرب الروماني إدوارد يوردانيسكو، لقيادة «الفهود» في الموسم الجديد.

مساعٍ مستمرة

في حين، لا تزال مساعي النصر قائمة للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة شرودر، ولدى إدارة النادي قائمة من المدربين المرشحين لتولي المسؤولية، ولكنها خلت مؤخراً من المدرب الأرجنتيني ماتياس الميدا، والذي كان يقود فريق آيك أثينا اليوناني، بعدما كان متصدراً للقائمة التي تتضمن أكثر من مدرب أوروبي يملك سيرة ذاتية جيدة، سعياً لبدء الاستعداد المبكر والانتهاء من الصفقات المطلوبة لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، ظهرت أنباء حول رغبة عدد آخر من الأندية في تغيير مدربيها الحاليين، ومنها الوحدة الذي يقوده المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش منذ ديسمبر 2024، وربطت أنباء مؤخراً بين «العنابي» والمدرب الفرنسي كريستوفر جالتييه، مشيرة إلى أنه أقوى المرشحين لتدريب الفريق في الموسم القادم، فيما يبدو المدرب المغربي الحسين عموتة، قريباً من الرحيل عن الجزيرة الذي تولى قيادته منذ يوليو 2024، وقاده للفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بعد ظهوره في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، وألمح من خلالها إلى إمكانية رحيله عن «فخر أبوظبي» المرتبط معه بعقد مدته موسمان، وكشف عن دخوله في مفاوضات رسمية لم تنته بنجاح لتولي تدريب المنتخب العراقي خلال الأسابيع الماضية.

كما تبدو الصورة ضبابية لمستقبل المدرب الصربي فوك رازوفيتش مع كلباء الذي تولى تدريبه في يوليو 2024، ولكن معاناة «النمور» في تأمين البقاء في دوري المحترفين هذا الموسم، ربما يمنح إدارة كلباء الضوء الأخضر لتغيير المدرب، ولم تتضح الصورة أيضاً بالنسبة لمدرب العين الحالي الصربي فلاديمير إيفيتش الذي تم التعاقد معه في فبراير 2025، وسيكون مستقبل المدرب أكثر وضوحاً مع «الزعيم» بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

أما بقية أندية دوري أدنوك للمحترفين، فهناك رغبة ببقاء البرتغالي باولو سوزا في القيادة الفنية لشباب الأهلي، بعد نجاحه في تحقيق رباعية كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، ووصوله مع «الفرسان» الذي يتولى قيادتهم الفنية منذ يونيو 2024، إلى المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وترغب إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، في توفير الاستقرار للفريق المقبل على مشاركات قوية الموسم المقبل، وفي مقدمتها دوري الغرب الآسيوي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

اتفاق مبدئي

وكذلك الحال بالنسبة للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي استعاد عجمان خدماته في يونيو 2024، إذ تشير الأنباء إلى توصل عجمان إلى اتفاق مبدئي معه لتجديد عقده والاستمرار في قيادة «البرتقالي» خلال الموسم المقبل، ويأتي هذا التوجه ضمن سعي إدارة النادي، ومنذ توليها المسؤولية قبل نحو 15 عاماً، إلى تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق الأول، ومنذ عودة عجمان إلى دوري المحترفين في موسم 2016 - 2017، تولى قيادة الفريق أربعة مدربين فقط، وهم المصري أيمن الرمادي، البرازيلي كايو زاناردي، الروماني دانييل إيسايلا، وغوران الذي سبق أن خلف الرمادي لمدة موسمين قبل رحيله لتدريب النصر، ثم الوحدة في موسم 2023 - 2024.

كما تتجه النية لدى كل من أندية البطائح للتجديد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تولى مسؤولية الفريق منذ يناير 2025، ونجح في مهمته بتحسين نتائج «الراقي»، وتأمين بقائه في دوري المحترفين، وبني ياس لتجديد التعاقد مع الروماني دانييل إيسايلا، الذي استعاد الفريق خدماته في يناير 2025، وتمكن من تطوير أداء الفريق، وإبقائه في عالم المحترفين، وخورفكان للتجديد مع المدرب الوطني عبد المجيد النمر، والذي تولى القيادة الفنية للفريق في نوفمبر 2024، خلفاً للمدرب إيسايلا، ونجح في تحسين النتائج والوصول بالفريق إلى مركز متقدم على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.