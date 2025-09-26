10 فرق تشارك في أول مواسم «كرة القدم المصغرة»



أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، تفاصيل الموسم التنافسي الجديد 2025 - 2026، والفعاليات المقررة لأول مرة، والمؤهلة للمشاركة في البطولات الخارجية. جاء ذلك في الملتقى الأول للموسم الجديد، أمس، بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، بحضور مديري ومدربي 10 فرق، لاستعراض الجوانب التنظيمية، والمتطلبات الخاصة بالمنافسات، وروزنامة المسابقات.



وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، انطلاق الموسم 7 أكتوبر المقبل، بالمسابقة المؤهلة للبطل والوصيف، للمشاركة في كأس آسيا للأندية في نوفمبر المقبل بإندونيسيا.

وأضاف، دوري الإمارات المؤلف من 10 فرق بنظام المنافسة من دورين، سينطلق خلال الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 يناير 2026، في 5 ملاعب معتمدة بكل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وخورفكان، والمؤهل لبطله إلى كأس آسيا 2026. وأشار الزدجالي إلى انطلاق بطولة الكأس لمدة أسبوعين من 1 إلى 15 فبراير المقبل، لتنتهي قبل شهر رمضان، ويشارك حامل لقبها في البطولة العربية للأندية 2026.



وذكر أن الفرق المشاركة ستحصل على الملابس الرياضية الكاملة، ومستلزمات اللعبة من لجنة كرة القدم المصغرة، لا سيما أن المخرجات المرجوة من المنافسات المقررة، تتمثل في تطوير اللعبة لمصلحة المنتخب الوطني، والارتقاء بالحكام والمدربين من خلال الملتقيات التطويرية من قبل الاتحاد الدولي.