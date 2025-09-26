اختفاء قائد الشارقة في ظروف غامضة



اختفى شاهين عبد الرحمن مدافع وقائد الشارقة، عن قائمة الفريق في مباراتي عجمان والوصل ضمن الجولتين الرابعة والخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في غياب غير معلوم الأسباب حتى الآن، حيث لم تصدر أي توضيحات رسمية من النادي حول غيابه الذي يأتي في فترة يعيش فيها النادي أوضاعاً غير جيدة بسبب نتائجه الأخيرة.



وكانت آخر مشاركة لشاهين في مباراة الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا قبل 11 يوماً، ولعب قبلها 3 مباريات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بمجموع دقائق وصل إلى 201 دقيقة، مما يؤكد حضوره الأساسي في حسابات الجهاز الفني باعتباره من العناصر المؤثرة في خط الدفاع ومن ركائز الفريق الأساسية، إضافة إلى أنه يحمل شارة القيادة، ويعتبر صوت الخبرة في المنظومة الدفاعية.



وأثار غياب شاهين المفاجئ في الأيام التي تلت مباراة الغرافة، العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل عدم وجود تقارير تشير إلى تعرضه لإصابة، على عكس عدد من زملائه الذين ابتعدوا في الفترة الماضية لأسباب معلنة، ومع توالي المباريات المحلية والقارية والتحديات التي تنتظر الفريق بداية من لقاء السد القطري في البطولة الآسيوية الثلاثاء المقبل، يبقى الغموض مسيطراً على وضع اللاعب، وسط تساؤلات الجماهير حول مستقبل قائد الفريق، وتأثير غيابه على التوازن الدفاعي للشارقة في المرحلة المقبلة.