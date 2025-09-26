الظفرة يقلب الطاولة على ضيفه البطائح ويهزمه بالثلاثة



حول الظفرة تأخره بهدف أمام ضيفه البطائح إلى الفوز 3-1 مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وبفوزه رفع فارس الغربية رصيده إلى 9 نقاط وتقدم إلى المركز السادس، بينما بقي البطائح في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، وبعد أن تقدم البطائح بهدف الفارو دي أليفيرا في الدقيقة 5 من الشوط الأول، جاء الظفرة في الشوط الثاني وسجل أهدافه الثلاثة عن طريق المغربي كريم البركاوي «هدفين» في الدقيقتين 62، و63، ومحمد الخلوي في الدقيقة 83.



ورفع المغربي كريم البركاوي، غلته إلى 6 أهداف بفارق هدف واحد عن متصدر لائحة ترتيب الهدافين التوغولى لابا كودجو، مهاجم نادي العين، وهذه هي الثنائية الثانية التي يحققها اللاعب المغربي في الدوري بعد أن سجل هدفين في المباراة السابقة أمام الوحدة والتي انتهت لمصلحة الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين.



الشوط الأول

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكلاهما يطمح في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، وجاءت البداية مثالية بالنسبة للبطائح الذي تمكن من التقدم مبكراً عن طريق البرازيلي الفارو دي اليفيرا، الذي انتظر كرة عرضية من ركلة زاوية وحولها برأسه في المرمى مانحاً فريقه الأفضلية، وبعدها استشعر أصحاب الأرض الخطر فاندفعوا للهجوم وضغطوا بقوة بغية تسجيل هدف التعادل لتضيع لهم فرص عدة من تحت أقدام خليل إبراهيم، وكريم البركاوي، وعبدالله الكربي.



بالمقابل، تراجع البطائح للمحافظة على تقدمه واعتمد على الهجمات المرتدة في أغلب الأحيان، وكاد اناتولي، أن يعزز تقدمه ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى أمجد السيد، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لهذا الشوط تألق حارس البطائح إبراهيم عيسى وتصدى لتسديدة قوية من مهاجم الظفرة جود مونسون، من مسافة قريبة ليبقى على تقدم فريقه بهدف نظيف إلى انتهاء الشوط الأول.



الشوط الثاني

تابع الظفرة ضغطه الهجومي في الشوط الثاني وضاعت له أكثر من فرصة قبل أن يظهر المغربي كريم البركاوي، ليسجل هدف التعادل بضربة رأسية رائعة مستفيداً من عرضية مثالية لخليل إبراهيم، وعاد اللاعب نفسه بعد دقيقتين ليستثمر تمريرة زميله محمد الخلوي، ويسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه وسط فرحة جماهير أصحاب الأرض، وبعدها تحرر البطائح من حالة التكتل الدفاعي التي كان عليها واندفع بحثاً عن التعادل لكنه اصطدم بجدار دفاعي قوي من جانب أصحاب الأرض.



وبحلول الدقيقة 83 وبينما كان البطائح يبحث عن هدف التعادل استغل محمد الخلوي خطأ لحارس مرمى المرمى إبراهيم عيسى وانفرد بالمرمى الخالي ووضع الكرة بذكاء في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح فارس الغربية قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بفوز فارس الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف.