خيمينيز: جماهير الوصل مفتاح الانتصارات والحديث عن الألقاب مازال مبكراً



أكد نيكولاس خيمينيز لاعب وسط الوصل، أن الفوز الذي حققه فريقه على الشارقة بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، كان مهماً وصعباً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن جميع مباريات الدوري تتسم بالقوة والندية ولا توجد مواجهة سهلة، لأن كل الفرق تلعب من أجل تحقيق الانتصارات.

وأوضح خيمينيز أن مساندة جماهير الوصل كان لها دور بارز في ترجيح كفة «الإمبراطور» وحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الجمهور يمثل مفتاح انتصارات الفريق بما يقدمه من دعم متواصل في كل المباريات، ذاكراً أن دعم الجمهور ضاعف من حماس اللاعبين ومنحهم الدافع لتقديم الأفضل والخروج بالفوز.



ورفض نجم الوصل، الحديث عن إمكانية تتويج فريقه بالألقاب في الوقت الحالي، مبيناً أن الموسم ما زال في بدايته والمشوار طويل، وأن التفكير ينصب على خوض كل مباراة بتركيز عالٍ والسعي لتحقيق الفوز فيها، مشيراً إلى أن الفريق في مرحلة بناء مع وجود جهاز فني جديد وعدد من اللاعبين الذين انضموا حديثاً إلى الكشوفات، مؤكداً أن الجميع أثبت حضوره، وأن مستوى الفريق في تصاعد مستمر مع مرور الوقت.



وعن الهدف الذي سجله في شباك الشارقة ومنح فريقه نقاط الفوز، أكد خيمينيز، أنه جاء نتيجة مجهود جماعي من زملائه في الملعب، ذاكراً أن كل لاعب قام بدوره على أكمل وجه، وأن الجماهير في المدرجات أسهمت بدورها في صناعة الانتصار، مضيفاً أن الروح القتالية التي ظهر بها الفريق كانت عاملاً أساسياً وراء حسم النتيجة.



وأشار خيمينيز إلى أن تركيز الوصل يتحول سريعاً عقب مباراة الشارقة، إلى المواجهة المقبلة أمام الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2، مبيناً أن المباراة لن تكون سهلة بحكم طبيعة البطولة، لكن الروح المعنوية المرتفعة والإصرار على الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، يمثلان دافعاً كبيراً لمواصلة إسعاد الجماهير.