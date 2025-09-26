أزمة الملاعب تهدد مشوار 4 أندية سودانية بالبطولات الأفريقية



تواجه 4 أندية سودانية مشاركة حالية في البطولات الأفريقية على مستوى دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وهي المريخ، والهلال، وأهلي مدني، والزمالة أم روابة إحدى مدن شمال كردفان، ظروفاً معقدة ومهددة لمشوارها الأفريقي، إذ يتعين عليها خوض جميع مبارياتها خارج الديار بعيداً عن جماهيرها، لعدم وجود ملاعب صالحة، بسبب ظروف الحرب الدائرة في السودان حالياً، وبفقدانها الأرض والجمهور كعاملين مهمين في مثل هذه المنافسات الخارجية التي تقام بنظام الذهاب والإياب تبدو المهمة صعبة إلى حد كبير أمام الفرق الأربعة، في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور السوداني نتائج جيدة تمنحه ولو قليلاً من السعادة والابتسامة في ظل الأجواء الحزينة التي خلفتها تداعيات الصراع المسلح هناك.



الأزمة مستمرة

لا يبدو أن أزمة الملاعب ستنتهي هذا الموسم، ما يفرض على الأندية السودانية تكبد مشاق ومتاعب السفر والترحال من عدد من الدول الأفريقية وإليها لإقامة معسكرات إعدادها ومبارياتها بملاعبها، وهو الأمر الذي سيكلفها الوقت والجهد والمال بالتنقل المستمر وحجز الفنادق والإقامة، إلى جانب ذلك سيكون العبء البدني كبيراً على اللاعبين، الذين سيعانون الإرهاق جراء السفر ذهاباً وإياباً لمسافات طويلة، بما يؤثر سلباً في عطائهم ومردودهم في المباريات.



بارقة أمل

في بادرة تعتبر بارقة أمل لإعادة الحياة إلى الملاعب الرياضية بالسودان، تم في فبراير الماضي تشكيل لجنة لتأهيل الاستادات والملاعب الوطنية بالبلاد، ضمت مسؤولين حكوميين، ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية السودانية، لبناء وتكملة نواقص الملاعب التي استضافت استحقاقات المنتخبات الوطنية، وتشمل استادات الخرطوم، والمريخ والهلال، وود مدني، ومروي، والفاشر، وبورتسودان، فضلاً عن إكمال المدينة الرياضية بالخرطوم والإشراف عليها، وتشييد ملعب أولمبي في كل مدينة من مدن البلاد، وإلى حين إنجاز المهمة فلا خيار حالياً أمام الأندية السودانية سوى خوض استحقاقاتها الأفريقية بعيداً عن الديار.



المريخ بين خيارين

احتياطياً قام نادي المريخ السوداني بخطوة استباقية، وقدم عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوغندي لأجل استضافة مباراة الإياب في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا أمام سانت لوبوبو الكونغولي، ليكون خياراً ثانياً إلى جانب مدينة بنغازي الليبية، التي سبق أن خاض في ملاعبها مبارياته القارية، وسيخوض الفريق الأحمر مباراته في الذهاب أمام مضيفه الكونغولي غداً السبت على ملعب استاد فريدريك كيباسا بمدينة لوبومباشي الكونغولية.



الهلال في زنجبار

من جانبه، اعتمد نادي الهلال، المشارك هو الآخر في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، ملعب استاد أمان الدولي بجزيرة زنجبار لاستضافة مبارياته في المسابقة الأفريقية البارزة، وذلك بعد اعتذار الاتحاد التنزاني لكرة القدم عن الاستضافة بسبب ضغط المشاركات المحلية والقارية، وسيخوض الفريق الأزرق مباراة الإياب أمام نظيره الجاموس الجنوب سوداني بعد غد الأحد بعد أن فرض التعادل السلبي على الأخير في ملعبه ووسط جماهيره بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا.



الزمالة في نيروبي

اختار فريق نادي الزمالة أم روابة، الذي يمثل الكرة السودانية خارجياً للمرة الأولى، ملعب استاد كسراني بالعاصمة الكينية نيروبي ليخوض عليه مباراة الإياب أمام ضيفه ديكيداها الصومالي غداً السبت في الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، وتبدو مهمته صعبة بعد خسارته للقاء الذهاب أمام الفريق الصومالي بهدف نظيف الأحد الماضي على ملعب الأخير، و يتعين عليه الفوز بهدفين نظيفين الليلة لبلوغ دور ال 32 ومواجهة الزمالك المصري،



الأهلي في تنزانيا

بدوره اختار فريق نادي الأهلي مدني الذي يمثل الكرة السودانية في نفس المرحلة من البطولة الكونفدرالية ( الدور التمهيدي الأول) معلب استاد عزام بمدينة دار السلام التنزانية ملعبا له في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي الأحد الماضي والذي كسبه الفريق السوداني بهدف نظيف، وسيخوض لقاء الإياب أمام الفريق التونسي غداً السبت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، ويكفيه التعادل أو الفوز للانتقال للمرحلة التالية من المسابقة.