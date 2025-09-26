الحارسان الدوليان عيسى والمقبالي وجهاً لوجه وأسرار ركلة الجزاء الضائعة

دبي – إيهاب زهدي

قدم الحارسان الدوليان خالد عيسى مع العين، وحمد المقبالي مع شباب الأهلي، أداءً متميزاً في القمة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد، مساء أمس، وانتهت بفوز العين بهدف دون مقابل ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت تلك المواجهة ركلة جزاء مثيرة في الوقت بدل الضائع للمباراة، سددها في البداية كارتابيا وصدها خالد، لتصل إلى سردار أزمون ليسكنها الشباك العيناوية، إلا أن الحكم الألماني فيليكس زواير، قرر إعادتها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسددها هذه المرة سردار، لكنها ردت من العارضة.

وكشف خالد عيسى عن مشاعره وقت ركلة الجزاء، موضحاً أنه توقع عند عودة الحكم إلى تقنية الفيديو أنه سيلغي هدف سردار بداعي التسلل، وأنه لم يكن يتمنى إعادة تسديد الركلة، وقال إنه بعد قرار الإعادة تحدث مع كارتابيا عن القرار، ليتأكد من أن سردار هو من سيسدد الركلة المعادة، وفي المقابل أكد المقبالي أنه كان يتمنى بكل تأكيد أن يحتسب هدف سردار من متابعته لركلة الجزاء المرتدة من حارس العين، وأنه شعر عندما قرر الحكم إعادة الركلة أن خالد عيسى سيصدها مجدداً، على الرغم من تغيير المسدد من كارتابيا إلى سردار.

أما عن المباراة نفسها، فأعرب خالد عيسى عن اعتقاده بأن جمهور الفريقين استمتع بالمباراة، على الرغم من أنها لم تشهد غزارة تهديفية، وأكد أن حراسة المرمى مركز في غاية الحساسية والصعوبة، وشاغله مطالب بالتركيز طوال 90 دقيقة، والاعتياد على اللعب تحت الضغوط، لأن خطأ واحداً ربما يتسبب في تلقي فريقك لهدف لا تنساه الجماهير، حتى إذا كان التألق حليفك في بقية أوقات المباراة.

فيما قال حمد المقبالي إن من الصعب أن تشهد قمة، مثل شباب الأهلي والعين، غزارة تهديفية، وخالد عيسى يدافع عن مرمى «الزعيم»، مؤكداً أن المباراة كانت متكافئة وصعبة على الفريقين، وأن مثل تلك المواجهات لا تعرف أي معايير مسبقة، مشيراً إلى أن «الفرسان» قدموا أداءً طيباً رغم الخسارة، وأنه من الصعب عدم الشعور بالإحباط عندما يتلقى مرماك هدفاً حتى إذا لم يكن خطأك.

وبالنسبة للمحصلة الرقمية للحارسين الدوليين في مواجهة القمة، فحصل خالد عيسى على التقييم الأعلى في النقاط بين لاعبي فريقه، بوصوله إلى 8.1 نقاط، حسب موقع «سوفا سوكر»، بعد قيامه بالتصدي لـ 5 كرات، منها 3 تصديات بالقفز، والتصدي لكرة واحدة بقبضة اليد، ولمس الكرة 47 مرة، وقام بمواجهة واحدة ناجحة، ومثلها مواجهة هوائية ناجحة، و13 تغطية، و3 مرات تشتيت للكرة، و32 تمريرة، منها 20 تمريرة صحيحة، وتنوعت تمريراته ما بين 23 تمريرة للأمام و21 تمريرة طويلة، وتلقى بطاقة صفراء.

بينما منح موقع «سوفا سوكر» حمد المقبالي 6.1 نقاط، بعد قيامه بالتصدي مرة واحدة للكرة بالقفز، ولمس الكرة 22 مرة، وقام بمواجهة واحدة ناجحة، و5 تغطيات، وشتت الكرة مرة واحدة، ومررها 15 مرة، منها 8 تمريرات صحيحة، وتنوعت تمريراته ما بين 11 تمريرة للأمام و12 تمريرة طويلة.