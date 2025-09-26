اتحاد الإمارات ينافس نظيريه السعودي والصيني على الجوائز الآسيوية



رشح الاتحاد الإماراتي للكرة، للمنافسة مع نظيريه الصيني والسعودي، على جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين للفئة الذهبية، في النسخة 29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي تقرر إقامته في مركز الملك فهد الثقافي، بالعاصمة السعودية الرياض، 16 أكتوبر المقبل، ويتم من خلاله تكريم نخبة كرة القدم الآسيوية في 20 فئة مختلفة. أما بقية جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، فتتنافس على الفئة الفضية، اتحادات كل من غوام، الهند وماليزيا، وعلى الفئة البرونزية اتحادات كل من بنغلادش، جزر شمال ماريانا، وفيتنام، وسيتم الإعلان خلال الحفل عن الفائزين بجائزة «ماسة آسيا»، وجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للإنجاز المتميز، مع تكريم خاص بجائزة الحكام، للأستراليين علي رضا فغاني، أنطون شيتينين، وآشلي بيكهام.



بينما تشهد بقية جوائز الحفل، منافسة على جوائز أفضل لاعب في آسيا، بين كل من عارف أيمن، أكرم عفيف وسالم الدوسري، هولي ماكنمارا، وأفضل لاعبة بين انغ شوانغ، هانا تاكاهشي وهولي ماكنمارا، وأفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، بين مهدي تاريمي المحترف في إنتر أولمبياكوس، وتاكيفوسا كوبو المحترف في ريال سوسييداد، ولي كانغ-إين المحترف في باريس سان جيرمان، وأفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة، بين ستيفاني كاتلي لاعبة آرسنال، مايكا هامانو لاعبة تشيلسي، يوي هاسيغاوا لاعبة مانشستر سيتي.



كما سيتم خلال الحفل الكشف عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب كرة صالات، من بين مسلم أولادغوباد وسالار آغابور لاعبي غوهار زامين، ومحمد عثمان موسى لاعب جيمبي كارتاجينا، وأفضل مدرب من بين تريفور مورغان مدرب منتخب أستراليا تحت 20 عاماً، وري سونغ هو منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاماً، وسونغ سونغ غون مدرب منتخب كوريا الشمالية للناشئات تحت 17 عاماً، وأفضل مدربة من بين لو كوي-هوا مدربة تايتشونغ بلو وايل، ومرضية جعفري مدربة بام خاتون، ونونغروتاي سراثونغفيان مدربة كلية آيجان سكولارز.



أما جائزة أفضل لاعب شاب، فيتنافس عليها الأسترالي أليكس بادولاتو لاعب ملبورن فيكتوري، والسعودي حامد يوسف لاعب الاتحاد، والأوزبكي صدر الدين حسنوف لاعب بونيودكور، ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة شابة، الكوريتان الشماليتان تشوي إيل سون لاعبة نادي 25 أبريل، وجون إيل تشونغ لاعبة أمنوكغانغ، واليابانية ماناكا ماتسوكوبو لاعبة نورث كارولاينا كوريج.



ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد وطني للكرة في الفئة البلاتينية، اتحادات كل من إيران، اليابان والسعودية، وفي الفئة الماسية، اتحادات كل من الصين، تايلاند وفيتنام، وفي الفئة الياقوتية اتحادات كل من بنغلادش، غوام ولاوس، فيما حسم الفوز بالفئة الذهبية اتحاد هونغ كونغ. ويتنافس على جائزة أفضل اتحاد إقليمي، اتحادات كل من آسيان، شرق آسيا، وجنوب آسيا.