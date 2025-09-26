رباعي «دورينا» يتحدى الأرض والجماهير في دوري أبطال آسيا



يتحدى رباعي دوري أدنوك للمحترفين، عاملي الأرض والجمهور في الجولة الثانية من بطولتي دوري أبطال آسيا، الأسبوع المقبل، حيث يحل الوحدة في الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت الإمارات، ضيفاً على تراكتور الإيراني، وفي مساء اليوم التالي، يحل الشارقة ضيفاً على السد القطري في الساعة الثامنة، وشباب الأهلي ضيفاً على اتحاد جدة السعودي في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وذلك في مرحلة دوري الغرب الآسيوي في بطولة دوري الأبطال للنخبة، فيما يحل الوصل ضيفاً على الوحدات الأردني في الساعة الثامنة من مساء الأربعاء القادم، ضمن البطولة الثانية لدوري أبطال آسيا.



ويملك كل من الشارقة والوحدة 3 نقاط بعد فوزهما داخل الديار في الجولة الأولى، إذ تغلب الشارقة على الغرافة القطري 4-3، والوحدة على اتحاد جدة 2-1، فيما يملك شباب الأهلي نقطة واحدة من تعادله مع ضيفه تراكتور 1-1، ويملك الوصل 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى للبطولة القارية الثانية بتغلبه في الجولة الأولى على أرضه في استاد زعبيل على الاستقلال الإيراني بنتيجة كبيرة 7-1.



ويتوقع أن يواجه رباعي دورينا تحديات صعبة أمام تلك الأندية التي تملك قواعد جماهيرية كبيرة، ويتوقع أن تشهد مبارياتها في الجولة الثانية، حشداً ضخماً من المشجعين، خصوصاً بعد نتائج المنافسين في الجولة الأولى، إذ تعادل كل من تراكتور مع شباب الأهلي، والسد مع مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة واحدة 1-1، وخسر اتحاد جدة من الشارقة 1-2، والوحدات من مضيفه المحرق البحريني برباعية نظيفة.



ويسع استاد يادغار إمام تبريز، الذي يحتضن مباراة الوحدة ومضيفه تراكتور، 72 ألف مشجع، واستاد جاسم بن حمد، المستضيف للقاء الشارقة وصاحب الأرض السد، 15 ألف مشجع، واستاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، المستضيف للقاء شباب الأهلي ومضيفه اتحاد جدة، 62 ألف مشجع، أما استاد الملك عبدالله الثاني بعمان، والذي يحتضن مباراة الوصل ومضيفه الوحدات، فيسع 18 ألف مشجع.



وبالنسبة للمواجهات التاريخية السابقة، فلم تسجل مواجهات سابقة بين الوحدة وتراكتور، أو شباب الأهلي والاتحاد، أو الوصل والوحدات على الصعيد القاري، في حين، سبق والتقى الشارقة مع السد في دوري أبطال آسيا مرتين في 2023، وانتهت مباراتهما الأولى في 18 سبتمبر، بالتعادل السلبي في ملعب الشارقة الذي خسر اللقاء الثاني بهدفين دون مقابل في 27 نوفمبر.