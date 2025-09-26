7 أندية عربية تنافس سوق الانتقالات العالمية بـ7.101 مليارات درهم



أكدت 7 أندية عربية؛ وهي: الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر، والقادسية السعوديون، والسد والدحيل القطريان، قدرتها على المنافسة في إبرام أفضل الصفقات العالمية بكرة القدم، بحجم استثمار في انتقالات اللاعبين وصل إلى نحو 7 مليارات و101 مليون درهم، بوجودها ضمن قائمة الأندية المئة الأكثر إنفاقاً على صفقات الانتقال، ومنها المكافآت، بغض النظر عن الدفع الفعلي لضم لاعبيها الحاليين في الفريق الأول حتى منتصف سبتمبر الجاري، والتي يتصدرها تشيلسي الإنجليزي باستثمار إجمالي في الانتقالات يصل لنحو 5 مليارات و632 مليون درهم، منها 575 مليون درهم لأغلى صفقة، وهي مويسيس كايسيدو بنسبة رسوم 10%.



ويتصدر الهلال القائمة باستثمار إجمالي في الانتقالات قدره مليار و933 مليون درهم تقريباً، ويليه الأهلي بمليار و376 مليوناً، والاتحاد بمليار و234 مليوناً، والنصر بمليار و144 مليوناً، والقادسية 737 مليوناً، والسد 347 مليوناً، والدحيل 330 مليون درهم تقريباً، ووصلت أغلى الصفقات لنحو 278 مليون درهم للهلال، و214 مليوناً لكل من الأهلي والنصر، و257 مليوناً للاتحاد، و296 مليوناً للقادسية، و86 مليوناً للسد، و64 مليون درهم للدحيل.

وتصدر القادسية نسبة أعلى رسوم، إذ وصلت 40%، ويليه السد 25%، والاتحاد 21%، وكل من النصر والدحيل 19%، والأهلي 16%، والهلال 14%، وبلغت نسبة اللاعبين الموقعين في كل نادٍ مع وجود رسوم انتقال إلى 58% في الأهلي، و56% بالنصر، و54% بالاتحاد، و51% بالهلال، و48% بالقادسية، و33% بالدحيل، و31% في السد.



أما متوسط الرسوم للتحويلات الدائمة المدفوعة وفقاً للدراسة التي قام بها لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، فوصلت إلى 107.6 ملايين درهم للهلال، و75.8 للأهلي، و64.7 للاتحاد، و63.4 للنصر، و52.7 للقادسية، و38.5 للسد، و33 مليون درهم للدحيل.



وكشفت الدراسة أنه مقارنة بالتاريخ نفسه من العام الماضي، ارتفعت المبالغ التي خصصتها الأندية العشرة الأكثر استثماراً في رسوم الانتقالات لبناء فرقها الأولى الحالية بنسبة 15% من

36.17 إلى 41.45 مليار درهم تقريباً، في حين ارتفعت مبالغ أفضل 100 نادٍ بنسبة 12% من 112.42 إلى 125.32 درهماً تقريباً، ويرتبط هذا التطور ارتباطاً مباشراً بالإنفاق القياسي على الانتقالات المسجل عام 2025.