ماناي وتاديتش وسيزار يتنافسون على جائزة أفضل لاعبي افتتاحية النخبة الآسيوية



اختار الاتحاد الآسيوي كلاً من ري ماناي، لاعب الشارقة، ودوشان تاديتش، لاعب الوحدة، ويوري سيزار، لاعب شباب الأهلي، ضمن أبرز اللاعبين الذين تميزوا خلال مباريات الجولة الأولى في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والذين كان لهم تأثير واضح في نتائج هذه المباريات.



وفتح باب التصويت أمام الجماهير حتى يوم غد السبت، لاختيار أفضل لاعب في الجولة الأولى، للفوز بالجائزة المقدمة من الهيئة السعودية للسياحة، من بين قائمة ضمت إلى جانب ثلاثي أندية الإمارات كلاً من إينزو ميلو، لاعب الأهلي السعودي، وميندي دومينيك، لاعب الشرطة العراقي، وثيو هيرنانديز، لاعب الهلال السعودي، وماركوس جونيور، لاعب سانفريس هيروشيما الياباني، وغو بون-تشول، لاعب غانغوون الكوري الجنوبي، وهنري موتشيزوكي، لاعب ماتشيدا زيلفيا الياباني، وفانات مويانتا، لاعب بوريرام يونايتد التايلاندي، وهيو يول، لاعب أولسان إتش دي الكوري الجنوبي، وإريك، لاعب فيسيل كوبي الياباني.



وكشف الاتحاد الآسيوي عن السبب في اختيار ثلاثي الأندية الإماراتية، موضحاً أن ري ماناي عاش مع الشارقة، الذي توج بطلاً لدوري أبطال آسيا الثاني في الموسم الماضي، بداية لا يمكن أن تكون هناك إثارة أكثر من ذلك في بطولة النخبة أمام الغرافة القطري، إذ بعد التأخر بهدفين، عاد الشارقة في مباراة شهدت 7 أهداف بعدما فاز الشارقة بنتيجة 4-3، ومر خلالها ماناي بكل مشاعر المهاجم من ركلة جزاء مهدورة، وتعويض سريع بتسجيله من المتابعة، ثم تسديدة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع سكنت الزاوية العليا.



وعن دوشان تاديتش، أوضح الاتحاد الآسيوي أن الكبار لا يتأثرون بالمكان، وأنه بعمر 36 عاماً، لم يحتج تاديتش إلى هدف أو تمريرة حاسمة كي يفرض إيقاعه في مواجهة قوية، وأدار الوقت واللعب أمام الاتحاد السعودي، وصنع الهدف الحاسم عبر دوران وتمرير عرضي في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجله لوكاس بيمنتا، ليفوز الوحدة 2-1. بينما يوري سيزار قدم فاصلاً من المهارات السريعة والتسديدات القوية أمام تراكتور الإيراني، تسبب في هدف التعادل أمام تراكتور، وكاد يحسم المباراة بصاروخ بعيد ارتطم بالقائم، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.