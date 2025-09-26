ظهور متكرر للرقم 12 قبل قمة الأهلي والزمالك



تترقب جماهير الكرة العربية، القمة رقم 131 بين الأهلي وغريمه التقليدي وضيفه الزمالك، والمقررة في إستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويظهر فيها الرقم 12 بشكل متكرر وسط توقعات بمواجهة مثيرة يفرضها واقع الفريقين.

وسيكون الظهور الأول للرقم 12 ممثلاً في عدد نقاط الأهلي صاحب المركز السادس من 6 مباريات، وبعدما سجل لاعبوه 11 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف، بينما يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتكرر الرقم 12 في عدد الأهداف المسجلة للزمالك.



كما يتكرر الرقم في عدد اللاعبين الذين يفتقدهم الأهلي والزمالك في لقاء القمة، بواقع 8 غيابات عن الأهلي بسبب إصابات مختلفة لكل من محمد شكري، أشرف داري، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أحمد مصطفى «زيزو»، ومعهم الثنائي محمد عبد الله وأحمد عابدين، المتواجدين حالياً في معسكر منتخب مصر للشباب.

في حين، يغيب 4 لاعبين عن الزمالك، وهم محمد شحاتة للإصابة، ومحمود جهاد لعدم الجاهزية، بارون أوشينج وسيف الدين الجزيري، لخروجهما من الحسابات الفنية للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وإن كانت المفاجآت واردة بالدفع بأوشينج أو الجزيري.



ويظهر الرقم 12 مجدداً، في عدد الوجوه الجديدة من اللاعبين الذين يشاركون مع الزمالك للمرة الأولى في مواجهة أمام الأهلي، وهم عمرو ناصر، أحمد شريف، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، محمود جهاد، عدي الدباغ، خوان الفينا بيزيرا، آدم كايد، عبد الحميد معالي، بارون اوشينج، شيكو بانزا، والمهدي سليمان، وهؤلاء اللاعبون انضموا للزمالك في «الميركاتو الصيفي» الأخير، فيما عدا محمود جهاد، الذي انضم في «الميركاتو الشتوي» للموسم الماضي، إلا أنه لم يدخل قائمة الفريق في أي مباراة قمة من قبل.



وتجدر الإشارة إلى أن محمود حسن «تريزيجيه، هداف الأهلي حتى الآن برصيد 3 أهداف، ويليه أحمد سيد «زيزو» بهدفين، فيما يعتبر محمد شريف أحد أبرز الهدافين في تاريخ القمة المصرية، بتسجيل 7 أهداف في 8 مباريات أمام الزمالك، فيما يتصدر الفلسطيني عدي الدباغ، قائمة هدافي الزمالك برصيد 3 أهداف.



وعلى الصعيد التاريخي، يملك الأهلي الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة بـ59 انتصاراً مقابل 30 للزمالك، بينما انتهت 41 مباراة بالتعادل، وقبل قمة الاثنين، كان الأهلي قد فاز على حرس الحدود 3-2، في إستاد الكلية الحربية الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري، وهو الانتصار الثاني على التوالي للفريق في النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز في الجولة السابعة على سيراميكا بهدف يتيم، فيما تعادل نادي الزمالك أمام الجونة 1-1، في إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الماضية.