لاعب قادم من الإمارات يخطف الأضواء في الدوري التونسي



يعيش المهاجم النيجيري ستانلي أوغوه فترة تألق لافتة في الملاعب التونسية، حيث خطف الأضواء مع فريقه ترجي جرجيس، صاحب المركز الثاني، بعد مرور 7 جولات، بفضل حسه التهديفي وسرعته وقدرته على إزعاج دفاعات الخصوم. اللاعب الشاب الذي سبق له خوض تجربة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي مع نادي دبا الفجيرة في الموسمين الماضيين وجد في الدوري التونسي منصة لإبراز إمكاناته الهجومية، ليُثبت نفسه كأحد الأسماء الصاعدة بقوة، ويؤكد أن لديه الكثير ليقدمه في قادم الجولات.



خاض أوغوه 5 مباريات مع فريقه الحالي سجل خلالها 4 أهداف، ليحتل المركز الثاني في سباق الهدافين بفارق هدف واحد عن المتصدر زميله مؤمن رحماني، مهاجم ترجي جرجيس.

ولعب أوغوه (21 عاماً) في الموسمين الماضيين لدبا الفجيرة ضمن فئة اللاعب المقيم، قبل أن ينتقل إلى ترجي جرجيس منتصف الشهر الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية.