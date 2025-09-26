كابيلو: كونتي وأليغري أفضل مدربين إيطاليين



أكد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، أن أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليغري، هما أفضل مدربين إيطاليين، لامتلاكهما «أفكاراً واضحة» ولا تحيز تكتيكي، على الرغم من اختلاف أسلوب تواصلهما تماماً.



وستجمع مباراة الأحد بين ميلان ونابولي في سان سيرو، أنجح مدربي الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، حيث فاز كونتي وأليغري معاً بـ 11 لقباً محلياً في آخر 15 موسماً.

يتصدر نابولي بقيادة كونتي الدوري الإيطالي بـ 12 نقطة، بعد مرور 4 جولات، فيما يحتل ميلان بقيادة أليغري المركز الثالث بـ 9 نقاط، ما يضفي المزيد من الإثارة على المباراة.



وفي حديثه لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» اليوم (الجمعة)، حلل كابيلو، مدرب ميلان ويوفنتوس السابق، أوجه الاختلاف والتشابه بين المدربين الإيطاليين، واصفاً إياهما بـ «أفضل مدربين» في إيطاليا.



وقال كابيلو: «فاز أليغري بألقاب الدوري أكثر من أي مدرب آخر حالياً في إيطاليا، بينما تمكن كونتي من الفوز حتى بالدوري الإنجليزي الممتاز، لطالما تعلمت أن الأفضل هو من يفوز.

وقال كابيلو إن كونتي وأليغري يمتلكان رؤية واضحة، ويُسيطر كلٌّ منهما على فريقيهما دائماً، وأضاف: «حتى دون الالتزام بتشكيلات ثابتة، كلاهما يُجيد المرونة والتكيّف مع اللاعبين المتاحين، دون تحيز تكتيكي، كعشاق كرة القدم، إنهما استثنائيان في بناء هيكلية الفريق، وتقدير إمكانات اللاعبين، حتى عندما يضطران للاعتماد على النادي لشراء اللاعبين المناسبين في السوق.

توج أليغري بلقب الدوري الإيطالي مدرباً، مرة مع ميلان وخمس مع يوفنتوس، بينما فاز كونتي بخمسة ألقاب، ثلاثة مع يوفنتوس، ومرة مع إنتر، ومرة مع نابولي.



وعلى عكس أليغري، لا يملك كونتي تاريخاً ناجحاً في دوري أبطال أوروبا، بينما وصل أليغري إلى النهائي مرتين.

وعلّق كابيلو عن هذا الأمر قائلاً: «لا أعتقد أن هناك سبباً حقيقياً، أحياناً يحدث هذا، يُخبرنا التاريخ أن أليغري وصل إلى النهائي مرتين مع يوفنتوس، ولكن لا بد من القول أيضاً إنه في المرة الثانية، كان لديه فريق قوي جداً».



وأخيراً، أوضح مدرب ميلان السابق، ما يُميز كونتي وأليغري، قائلاً: «طريقة تواصلهما خارجياً، كلاهما يتمتع بشخصية قوية، ودائماً ما يكونان صريحين. أليغري أكثر تماسكاً وهدوء، بينما يميل كونتي إلى التذمر أكثر، حتى إنه يُشير بأصابع الاتهام إلى النادي».