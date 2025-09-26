بني ياس يستعد للظهور بعباءة إيسايلا أمام عجمان

أبوظبي - محمد صادق ، دبي - أحمد عيسى

يستعد بني ياس للظهور بعباءة الروماني دانييل إيسايلا مجدداً عندما يستضيف عجمان على ملعب الشامخة عند الساعة 5:25 مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويترقب جمهور بني ياس شكل الفريق تحت قيادة إيسايلا الذي يعود لتولي مهمة السماوي للمرة الثالثة عقب التعاقد معه خلفاً للبلغاري إيفايلو بيتيف الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، ليعيد النادي المدرب الروماني الذي حقق معه نتائج إيجابية في ولايتيه السابقتين.



ويتطلع بني ياس للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بعد أن تلقى الفريق 4 هزائم متتالية وضعته في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين، إذ يدخل الفريق المباراة تحت ضغوط شديدة، خصوصاً على المستوى الهجومي في ظل عدم تمكن الفريق من تسجيل أي هدف خلال المباريات الأربع.

ويفتقد بني ياس في المباراة لجهود مدافعه خالد الهاشمي للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة الماضية أمام الجزيرة التي خسرها الفريق برباعية.



وقال إيسايلا: إن بني ياس سيخوض مباراة صعبة أمام عجمان، لكنه لاحظ في الأيام القليلة الماضية منذ عودته للفريق حماس اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في تحسين وضع السماوي.

وأضاف: إن عجمان فريق مختلف هذا الموسم بعد التغييرات التي أجراها ويقدم مستويات مميزة، إلا أن هدف بني ياس تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من حالة الإحباط والنتائج السلبية المسيطرة على الفريق منذ بداية الموسم.



وأوضح إيسايلا أنه قبل عودته للسماوي لإيمانه أن بني ياس يملك المقومات والإمكانات التي تؤهله للعودة لتحقيق نتائج مميزة، ويملك مجموعة من اللاعبين الجيدين القادرين على إخراج الفريق من كبوته.



من جانبه أكد الصربي غوران، مدرب عجمان أن تحضيرات فريقه لمباراة بني ياس تمضي بكل جدية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون أهمية اللقاء وصعوبته في الوقت ذاته، رغم أن المنافس لا يمر بأفضل حالاته في جدول الترتيب، ذاكراً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لأن المنافس يملك عناصر مميزة، ولديه دافع الفوز.



وأضاف: ما يميز عجمان حالياً هو الروح المعنوية العالية للاعبين، والجدية الكبيرة في التدريبات، وأنا أثق تماماً بقدرة الفريق على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.



وأوضح مدرب عجمان أن ثقته تنبع من العمل المتواصل داخل الفريق، ومن الرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في إسعاد الجماهير، وقال: نملك روحاً قتالية ورغبة صادقة في الفوز، ومع هذا الالتزام يمكن أن نحقق الهدف الذي نسعى إليه في اللقاء، بالتأكيد نحن نحترم بني ياس، وكما ذكرت فإن المباراة لن تكون سهلة، ولكن أثق في قدرتنا على اللعب بروح قتالية عالية والاجتهاد لكسب النقاط وإسعاد الجماهير.