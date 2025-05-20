ميلوش: ليس لديّ عروض وسأغلق هاتفي 7 أيام

نفى ميلوش، مدرب الوصل، وجود عروض أمامه على طاولة المفاوضات حالياً، بعدما أعلن أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، مساء اليوم، عن نهاية مشوار المدرب الصربي مع الفريق عقب مباراته ومضيفه الشارقة، الأحد المقبل، ضمن الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وصرّح ميلوش لقنوات دبي الرياضية، أنه ليس لديه أي عروض على طاولة المفاوضات حالياً، مؤكداً أن تجربته كانت رائعة مع الوصل، وأنه سيسافر عقب لقاء الشارقة إلى بلاده، وسيغلق هاتفه لمدة 7 أيام، ثم سيرى ماذا سيحدث بعد ذلك.

وكان الوصل قد تعاقد مع ميلوش قبل انطلاقة الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية بفوزه بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما حقق في الموسم الحالي كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب السد القطري.