الشعفار يعلن نهاية ارتباط الوصل بمدربه ميلوش

أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، انتهاء مشوار المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب مباراة الفريق ومضيفه الشارقة، الأحد المقبل، ضمن الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء تأكيد الشعفار على رحيل ميلوش من خلال تصريحات تلفزيونية، عقب فوز الوصل على ضيفه بني ياس 3-1، على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الوصل قد تعاقد مع ميلوش قبل انطلاقة الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية بفوزه بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما حقق في الموسم الحالي كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب السد القطري.