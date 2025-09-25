عفيف والدوسري وعارف يتنافسون على جائزة أفضل لاعب آسيوي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن القائمة المرتقبة للمرشحين لنيل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الحفل السنوي رقم 29، والمقرر في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض في 16 أكتوبر المقبل، والذي سيكرّم نخبة كرة القدم الآسيوية في 20 فئة مختلفة.



ويتنافس نجوم بارزون على جائزة أفضل لاعب في آسيا كل من عارف أيمن، أكرم عفيف وسالم الدوسري، فيما تتنافس هولي ماكنمارا، وانغ شوانغ وهانا تاكاهشي، على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.



ودخل عارف أيمن (23 عاماً)، التاريخ كأول لاعب ماليزي يُرشح لهذه الجائزة، بعدما قدّم موسماً استثنائياً 2024-2025 مع نادي جوهور دار التعظيم، حيث سجل 5 أهداف وقاد فريقه إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تحقيق ثلاثية محلية، ويُعد اللاعب عنصراً محورياً مع منتخب بلاده الساعي للتأهل إلى كأس آسيا في السعودية 2027.



أما النجم القطري أكرم عفيف، المتوج باللقب في نسختي 2019 و2023، فيسعى ليصبح أول لاعب يحرز الجائزة 3 مرات، وقاد السد للتتويج بلقب الدوري القطري للمرة الـ18 تاريخياً، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، كما لعب دوراً بارزاً في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث ساعد منتخب بلاده على ضمان المشاركة في كأس آسيا السعودية 2027، فيما يواصل مشواره نحو المونديال.



ويأمل النجم السعودي سالم الدوسري في إضافة لقب ثانٍ بعد تتويجه عام 2022، عقب موسم رائع 2024-2025 مع نادي الهلال، حيث قاد الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله 10 أهداف تصدر بها قائمة الهدافين، كما واصل تألقه مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ببلوغه ربع النهائي، فيما يواصل قيادته للمنتخب السعودي في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026.