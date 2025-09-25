الوصل يضاعف جراح الشارقة بثنائية ليما وخيمنيز



تجاوز الوصل عقبة الشارقة بالفوز عليه 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أداء حماسي وقوي، خصوصاً من جانب الوصل الذي ضاعف جراح ضيفه ونجح في «قلب الطاولة» عليه بعد أن تقدم الشارقة بالهدف الأول، لكن «الإمبراطور» عدل النتيجة وانتزع الفوز الذي منحه 3 نقاط غالية، رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشارقة في 4 نقاط بالمركز العاشر قبل نهاية مباريات الجولة.





وخلال اللقاء بادر الوصل بالهجوم مع صافرة البداية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، محققاً تفوقاً واضحاً على ضيفه ومهدداً مرماه بعدد من الكرات الخطرة، التي ضلت طريقها نحو الشباك، منها تسديدة سيرجيو بيريرا، وأخرى من ريناتو جونيور، فيما غاب الشارقة عن صناعة الفرص، لكنه نجح من أول هجمة منظمة في هز شباك محمد علي بهدف أحرزه المتألق كايو لوكاس «ق 22»، وبعد الهدف تحسن أداء الشارقة ونجح في العودة للقاء، مع محافظة صاحب الأرض على أفضليته، لكن دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.





وفي الشوط الثاني تواصل الأداء قوياً من الفريقين، مع هجوم مكثف من الوصل الذي نجح في إدراك هدف التعادل بتوقيع فابيو ليما «ق 59»، والذي ألهب حماس اللاعبين في الملعب والجماهير بالمدرجات، لينجح الفريق في إضافة الهدف الثاني سريعاً بواسطة نيكولاس خيمنيز «ق 67»، ما ساعد «الإمبراطور» في فرض سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع الشارقة، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، مع زيادة نشاطه الهجومي في الجزء الأخير من زمن اللقاء لإدراك التعادل، لكن صافرة النهاية حسمت مجريات اللقاء.