باولو سوزا: شباب الأهلي لم يحالفه التوفيق وليس بالضرورة فوز الأفضل



أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، فخره بأداء لاعبيه أمام العين على الرغم من الخسارة بهدف دون مقابل أمام ضيفه العين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «سيطرنا على الخصم بالفرص الكثيرة، التي لاحت لنا في تلك المباراة، وخلقنا لأنفسنا فرصاً عديدة للتسجيل، ومنها ركلة جزاء، لكننا لم نوفق في تسجيلها أيضاً، وفي كرة القدم ليس دائماً الأفضل من يكسب».



وأضاف: «العين كان يلعب على المرتدات على أرضية الملعب، بينما كانت لنا السيطرة بالفرص والتحكم في مجريات اللقاء، وليس لديّ أفضلية للاعب دون آخر، وأختار دائماً ما يحتاج إليه الفريق، ولذا منحت الثقة للاعب محمد جمعة المنصوري، الذي استحق المشاركة على ضوء ما يقدمه خلال التدريبات، وأنا سعيد بتطور هذا اللاعب، إذ من الممكن أن يفيد داخل الدولة أو في الخارج لما يملكه من كفاءة عالية».