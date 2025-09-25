إيفيتش: لا أرى خطأ في هدف العين الملغي



أعرب الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين، عن رضائه على أداء لاعبيه والفوز على شباب الأهلي بهدف دون مقابل مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «أهنئ لاعبي العين على تحقيق الثلاث نقاط، وشباب الأهلي كان الأفضل والأكثر خطورة في الشوط الأول، ولاحت له العديد من الفرص، وألغى لنا حكم المباراة هدفاً، رأيته بعد المباراة ولم أرَ فيه خطأ على لاعبي العين، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل، وسجلنا هدفاً رائعاً، وأضاع شباب الأهلي ركلة جزاء، وهناك فارق بين أدائنا اليوم، ومباراتنا هنا في الموسم الماضي».



وأضاف: «العين نادٍ كبير على مستوى الدولة، وتعادلنا في مباراة من 5 مواجهات، وندرك مدى أهمية النادي، وعلينا العمل كفريق واحد، وجميع اللاعبين الأهم بالنسبة لنا، ونفكر في مباراتنا المقبلة، وعدم منافساتنا على البطولات القارية، لا أعرف إذا كانت ميزة أو عيباً لنا، والأهم بالنسبة لنا التفكير والتركيز على مباراتنا المقبلة».



وعن سر الفوز اليوم، قال: «في الشوط الأول سيطر على مجريات المباراة وهذا أمر غير مألوف بالنسبة لنا، وفي الشوط الثاني غيرنا طريقة لعبنا، واستطيع أن أقول إن حصلنا على فرص أفضل، وبعد ذلك ارتفع مستوى الثقة بعد تسجيل الهدف، وأحياناً يحدث ألا تبدأ جيداً، ولكن يجب الاستيقاظ وتعود بأسرع ما يمكن، وهذا ما حدث».