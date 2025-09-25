العين يحسم قمة شباب الأهلي بـ«صاروخ» كاكو ويستعيد صدارة الدوري



حقق العين فوزاً مثيراً على مضيفه شباب الأهلي بهدف دون مقابل، وسجله كاكو في الدقيقة 71 من عمر القمة التي جرت على ملعب استاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة، واستعاد صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط، وشهدت القمة تغييرين اضطراريين للعين في الدقيقتين 18 و44، لإصابة بارك ورامي ربيعة، واحتساب ركلة جزاء لشباب في الوقت بدل الضائع للمباراة، وسددها كارتابيا وردها خالد عيسى حارس العين، وأعادها سردار أزمون إلى المرمى، ولكن الحكم قرر إعادة الركلة ليسددها سردار وترد من عارضة مرمى العين.



وبدأت الأجواء المثيرة مبكراً، بعدما تصدى قائم مرمى العين الأيسر لكرة رأسية من مهاجم شباب الأهلي مؤنس دبور، بعد ركلة حرة لعبت عرضية عالية، ولعبت ركلة ركنية من الجانب الأيمن، وقابلها لاعب شباب الأهلي بكرة رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 6، وكاد ماتيوس هنريقو أن يسجل لاعب شباب الأهلي هدفاً بالخطأ في مرماه لمصلحة العين في الدقيقة 7، وألغى الحكم هدفاً للعين في الدقيقة 9، لوجود خطأ على لاعبي العين قبل التسجيل.



وأجرى العين تغييراً اضطرارياً مبكراً بخروج يونغوو بارك للإصابة في الدقيقة 18، ونزول يحيى بن خالق، وسدد يوري سيزار كرة مفاجئة لشباب الأهلي في الدقيقة 20، لكنها علت عارضة مرمى «الزعيم»، وسدد كارتابيا كرتين لـ«الفرسان» في الدقيقة 21، وأمسك الأولى خالد عيسى حارس العين بثبات، ومرت الثانية إلى ركلة ركنية بعدما لامست العيناوي بالاسيوس في الدقيقة 23، وسدد بالاسيوس، كرة قوية مرت بجوار القائم من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 29.



وأضاع يوري سيزار، فرصة تسجيل هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 37، بعدما سدد كرة ضعيفة وهو في مواجهة مباشرة مع مرمى العين، ليمسكها خالد عيسى، ولعب العين هجمة مرتدة سريعة، ومررت الكرة إلى لابا كودجو الذي سددها قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 42.

وأجرى العين تغييراً اضطرارياً ثانياً بخروج المدافع المصري رامي ربيعة للإصابة، ونزول البديل مارسيل راتنك في الدقيقة 44، وتألق خالد عيسى في تحويل رأسية لشباب الأهلي من سعيد عزت الله، إلى ركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، والذي قدره الحكم بثماني دقائق، ولم تشهد أي تغيير على النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازداد الحذر من الفريقين في انطلاقة الشوط الثاني، وسدد كوان سانتوس كرة قوية لشباب الأهلي، ومرت بجوار القائم في الدقيقة 51، وأضاع لابا كودجو فرصة هدف للعين في الدقيقة 53، ورد القائم الأيمن لمرمى العين تسديدة كارتابيا في الدقيقة 55، وتصدت عارضة شباب الأهلي، لفرصة بالاسيوس في الدقيقة 67.



وأطلق أليخاندرو سيباستيان كاكو، كرة قوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، وتسكن شباك حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، معلنة عن هدف عيناوي في الدقيقة 71، وسعى العين إلى تهدئة الأداء في الدقائق التالية للمحافظة على تفوقه، ولعب البديل محمد جمعة المنصوري، كرة رأسية جميلة لشباب الأهلي في الدقيقة 85، وتألق خالد عيسى في التصدي للكرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد عرقلة لاعبه سردار أزمون من قبل كوامي مدافع العين، نفذها كارتابيا وتصدى لها خالد عيسى، وارتدت إلى سردار ليعيدها إلى الشباك، وقرر الحكم إعادة الركلة دخول لاعبي الفريقين إلى منطقة الجزاء، وسددها سردار أزمون في العارضة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحسم العين قمة الجولة الخامسة لصالحه.