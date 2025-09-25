الظفرة والبطائح.. مواجهة التعويض

أبوظبي – محمد صادق، الشارقة - إيهاب زهدي

يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، عند الساعة 17:25 من مساء غد الجمعة، فريق البطائح، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل شعار التعويض لكلا الفريقين بعد خسارتهما في الجولة الماضية.





الظفرة صاحب الأرض يدخل المباراة بطموح تجاوز الخسارة القاسية بخماسية أمام الوحدة في المباراة الأخيرة، وأدت إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعدما كان قد وصل للمركز الرابع بعد نهاية لجولة الثالثة، حيث حقق الفريق انتصارين على الوصل ودبا، وخسر أمام شباب الأهلي والوحدة.





في المقابل، ستكون المباراة بمثابة فرصة أمام البطائح للعودة بنتيجة إيجابية وتفادي خسارة ثالثة على التوالي بعد أن هزم في آخر مواجهتين من عجمان والوصل، في الوقت الذي يخوض فيه الجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي اللقاء تحت ضغوط شديدة نتيجة النتائج السلبية.وتعد مواجهة الظفرة والبطائح الثالثة بين الفريقين بعدما التقيا في مواجهتين سابقتين في دوري المحترفين حقق خلالها البطائح الفوز في مباراة وتعادلا في الثانية.وقال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة إن الفريق قدم مباراة سيئة للغاية أمام الوحدة في الجولة الماضية باستثناء العشر دقائق الأولى التي لعبنا فيها للهجوم ثم تراجعنا للدفاع وهو أمر غير مقبول.





وأضاف أن الفريق إذا أراد البقاء في دوري المحترفين فعليه أن يخوض جميع مبارياته بأسلوب قوي وجاد بغض النظر عن هوية المنافس.





وأوضح أن الظفرة يمتلك ست نقاط حصدها من أربع مباريات، والمواجهة القادمة ستكون على ملعب الفريق ما يمنح اللاعبين دافعاً أكبر، مشدداً على أن اللعب بتركيز عالٍ هو الأمر الأهم لاسيما وأن المنافس فريق مميز ويضم لاعبين أصحاب جودة عالية.





ومن جانبه، قال فرهاد مجيدي مدرب البطائح: «حسب ما نقدمه من أداء في مبارياتنا، كنا نستحق نقاط أكثر، ولدينا طريقة واحدة وهي الفوز في المباراة القادمة والعودة للتقدم في جدول الترتيب، لنصحح وضعنا في الدوري، وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة باستثناء إصابة لاعب واحد».





فيما قال ايفوني جونيور لاعب البطائح: «الجميع على أتم الجاهزية للمباراة القادمة، ونعرف أنها لن تكون مباراة سهلة، ولكن علينا السعي لتحقيق الفوز، والعودة للتقدم في جدول الترتيب، لأننا نستحق مكاناً أفضل في الدوري، ونعرف أهمية اللقاء، وسنقوم بكل ما يلزم للفوز وحصد النقاط».