الوصل والشارقة.. قمة مرتقبة في زعبيل



يحتضن استاد زعبيل عند الثامنة والربع مساء الخميس لقاء الوصل وضيفه الشارقة لحساب الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في قمة مرتقبة ومهمة للفريقين يتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري كبير.



ويدخل «الإمبراطور» اللقاء، برصيد 7 نقاط نالها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة أمام الظفرة، ويعيش الفريق حالة معنوية جيدة بعد نتائجه الإيجابية في الجولات السابقة، كان آخرها الفوز على كلباء في الجولة الرابعة، والذي سبقته مباراة تاريخية في دوري أبطال آسيا 2 أمام الاستقلال الإيراني، انتهت بفوز كبير 7-1، وهو الانتصار الذي رفع المعنويات وأكد قوة الفريق وتميز عناصره خاصة في الجانب الهجومي.



على الجانب الآخر، يعاني الشارقة من ترتيب متأخر في جدول الدوري برصيد 4 نقاط فقط، بعد أن خسر 8 نقاط بالتعادل في مباراة والخسارة أمام الجزيرة ومؤخراً أمام عجمان في الجولة الماضية، ليعاني من نزيف النقاط الذي أثر على معنويات جماهيره، ما يضعه أمام خيار الفوز فقط للبقاء في دائرة المنافسة وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، ليزيد من حماسه ودافعه حتى ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة تحمل الكثير من التحديات للفريقين ورغبتهما في نيل النقاط الثلاث.



من جانبه، أكد لويس كاسترو، مدرب الوصل، احترامه الكامل للشارقة، موضحاً أن المنافس يضم عناصر قوية ومميزة، واعداً بتقديم الأفضل، ومبيناً أنه ركز في تحضيراته على التعافي نظراً لقصر الفترة بين المباريات السابقة، مؤكداً حرص لاعبيه على تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز الذي يرضي تطلعات الجماهير، ويعزز موقف الفريق في المنافسة على مراكز المقدمة.

بدوره قال ميلوش مدرب الشارقة، أن المواجهة تعتبر صعبة لأنها ضد منافس قوي وصعب على ملعبه، مؤكداً أن فريقه مطالب بمضاعفة الجهد في اللقاء، وأضاف: علينا أن نحصل على كل نقطة ممكنة خصوصاً وأن بدايتنا في الدوري لم تتوافق مع طموحاتنا.



وعن موقف الغيابات قال: قد تشهد المباراة عودة بعض اللاعبين للتشكيلة، سنحدد ذلك قبل اللقاء، لن نجعل من كثرة الإصابات سبباً لتقديم الأعذار لأن الفريق به مجموعة جيدة من اللاعبين اكتسبت خبرة من الموسم الماضي وتتمتع بجودة عالية، بالتأكيد غياب العناصر المؤثرة يقلل من الخيارات لكن المطلوب إيجاد الحلول وليس البحث عن أعذار.



وعلق على موقفه من اللقاء على خلفية أنه ضد فريقه السابق وقال: مباراتنا الأولى أمام الوصل مميزة بالنسبة لي شخصياً، لكن المواجهة ليست بين ميلوش والوصل ولكنها بين الشارقة والوصل، لدي ذكريات جميلة في زعبيل والآن أركز على تقديم أفضل ما لدي مع فريقي، وهدفي تقديم مستوى جيد في اللقاء.