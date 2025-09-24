مليون درهم لقميص لابا كودجو في المزاد



أغلق المزاد على القميص والكرة الموقع عليها من قبل لاعب العين لابا كودجو، عند إجمالي مليون و133 ألفاً و500 درهم، بعد أن تم طرحهما للبيع عقب تسجيل المهاجم التوغولي، 3 أهداف «هاتريك» في مرمى خورفكان السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة، وأصبح الهداف التاريخي لنادي العين بتسجيل 125 هدفاً.



وشهد المزاد فور طرح القميص والكرة للبيع، سباقاً محموماً بين جماهير الكرة على الشراء، ولذا تم تمديد المزاد ساعات إضافية، ليصل سعر الكرة إلى 133 ألفاً و500 درهم، والقميص إلى مليون درهم، في حصيلة بيع استثنائية لأي مزاد تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، لقمصان أو منتجات خاصة بدوري أدنوك للمحترفين.