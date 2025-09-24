تراجع أسهم ميلوش بعد 7 مباريات مع الشارقة



تراجعت أسهم المدرب الصربي ميلوش، مدرب الشارقة، وسط جماهير النادي بسبب مستوى الفريق في مبارياته السابقة مع نتائجه، التي جاءت أقل من التوقعات بعد أن قاد ميلوش الفريق في 7 مباريات، منها 4 مواجهات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، فاز في واحدة أمام دبا، وتعادل مع خورفكان، وخسر مباراتين أمام الجزيرة وعجمان، ليجمع 4 نقاط فقط برصيده وضعته في المركز العاشر بجدول الترتيب، وجاءت الخسارة الأخيرة أمام عجمان أكثر إحباطاً للجماهير، خاصة أنها وسعت الفجوة بين الفريق وأندية الصدارة.



أما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد تأهل الشارقة إلى الدور الثاني على حساب دبا بفوزه ذهاباً وإياباً، لكنه لم يقدم المستوى المقنع الذي توقعه الجمهور، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، نجح في تحقيق الفوز على الغرافة القطري 4 ـ 3 بعد أن تأخر بهدفين في الشوط الأول، وجاء هدف الفوز في الوقت القاتل والذي أعاد ثقة الجماهير في ميلوش قبل أن يعود ويخسر أمام عجمان قبل أيام في مباراة شكلت نتيجتها صدمة كبيرة وسط محبي النادي.



وعلى الرغم من غياب عناصر أساسية مثل عادل الحوسني، كايو لوكاس، ماجد حسن، ماجد راشد، عن عدد من المواجهات السابقة بسبب الإصابة، ما جعل الفريق يفقد عناصر مهمة في صفوفه، لكن الغيابات لم تخفف غضب جماهير الشارقة التي توقعت بداية أفضل خاصة بعد أن حقق الفريق إنجاز التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي.



ويستعد المدرب الصربي لمواجهة صعبة يوم الخميس أمام فريقه السابق الوصل في الجولة الخامسة من الدوري، وهو لقاء يكتسب أهمية خاصة بالنسبة له، حيث يحتاج فيه إلى تحقيق الفوز لتحسين موقفه أمام الجماهير، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منافس قوي يدخل اللقاء بحالة جيدة ويريد الفوز بالنقاط الثلاث.