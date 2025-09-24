الدوري السعودي.. البث يصل إلى 180 منطقة عبر 37 جهة



أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن توقيع اتفاقيات إعلامية استراتيجية بارزة مع أبرز قنوات البث العالمية، لضمان تغطية غير مسبوقة للموسم الحالي، وخطوة مهمة نحو تعزيز الحضور العالمي للدوري.



وسيتم الآن بث مباريات الدوري السعودي في أكثر من 180 منطقة عبر شبكة متنوعة تضم 37 جهة بث مختلفة، وتشمل هذه الشبكة شبكات رياضية رائدة في هذا المجال، إضافة إلى منصات إعلامية عالمية.



وأوضحت الرابطة أن الموسم الماضي، شهد متابعة أكثر من 230 مليون مشجع حول العالم للمباريات مباشرة في حملة تاريخية، ما وضع الدوري السعودي للمحترفين بين الدوريات الأكثر مشاهدة في العالم.



وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات المتأتية من صفقات البث الدولي، بزيادة إجمالية تجاوزت 20% خلال الموسمين الماضيين، وإلى أن الصفقات الجديدة ثمرة نهج استراتيجي لتوسيع نطاق الدوري عالمياً، مع نمو ملحوظ في قارات متعددة، بما في ذلك أكثر من 25% في أفريقيا، وأكثر من 35% في آسيا، وأكثر من 32% في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.



وقال عمر المغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين: «ندخل حقبة جديدة من الشهرة العالمية والجماهيرية لدورينا، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة من أبرز محطات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية المبتكرة، نجعل دوري روشن السعودي متاحاً لعشاق كرة القدم حول العالم، وتعكس هذه الاتفاقيات طويلة الأمد التزام شركائنا الراسخ بمسيرتنا ومستقبل الدوري السعودي الواعد».