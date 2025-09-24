الإمارات تستضيف سلسلة تاريخية من مباريات كرة القدم للسيدات بتنظيم «فيفا»



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم إقامة سلسلة مباريات ودية تاريخية لكرة القدم للسيدات تحت شعار «فيفا يوحد»، في دبي خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر المقبل، بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات، وليبيا، وتشاد، والمنتخب النسائي للاجئات الأفغانيات.



وتأتي هذه المباريات ضمن سلسلة مباريات ودية للسيدات ينظمها «فيفا» تحت شعار «فيفا يوحّد» بهدف تعزيز دمج المرأة في كرة القدم ودعم المنتخبات النسائية الناشئة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن يتوج باللقب المنتخب الأكثر حصداً للنقاط.



وتشكل البطولة أول ظهور رسمي للمنتخب النسائي للاجئات الأفغانيات في منافسات دولية، ضمن مبادرة يقودها «فيفا» لتعزيز حق النساء والفتيات في ممارسة كرة القدم ودعم أحلامهن الرياضية.



ويخوض المنتخب الإماراتي بقيادة المدربة الهولندية فيرا باو المنافسات على أرضه، في حين تسعى منتخبات تشاد وليبيا لتسجيل أول حضور في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة النسائية.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن إتاحة الفرصة لكل النساء للعب كرة القدم أولوية للفيفا وركيزة أساسية في مستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن هذه المباريات الودية تمثل رمزاً للأمل والتقدم للنساء حول العالم.



ووجه إنفانتينو شكره إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم على استضافة هذه السلسلة.