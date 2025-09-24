أرقام قمة شباب الأهلي والعين.. حاضر قوي وتاريخ مثير



يستقبل شباب الأهلي حامل اللقب، ضيفه العين في الخامسة و25 دقيقة من مساء غدٍ الخميس، على استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، وفي قمة خاصة لفض الشراكة على القمة، مع امتلاك كل من الفريقين الرصيد ذاته 10 نقاط، ولكن العين يتصدر بفارق الأهداف، عن «الفرسان» في المركز الثاني، ما يزيد القمة أهمية وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يرفع من حرارة اللقاء.



ويعد دفاع شباب الأهلي هذا الموسم، أحد أبرز نقاط قوة الفريق، بعدما حافظ على نظافة شباكه في الجولات الأربع الماضية، في إنجاز لم يحققه «الفرسان» منذ عام 2008، حين نجح في الحفاظ على سلسلة شباك نظيفة طوال 5 مباريات متتالية، قبل أن تنتهي بتعادله مع العين 2-2، ولكن المفارقة أن شباب الأهلي أيضاً حافظ على نظافة شباكه في آخر مواجهتين ضد «الزعيم»، وهو رقم يعكس صلابة الفريق الدفاعية أخيراً.



وفي المقابل، يملك العين سجلاً مميزاً من حيث الأهداف والفاعلية الهجومية بمعدل تسجيل هو الأعلى في المسابقة هذا الموسم بتسجيل 9 أهداف، مع امتلاك الفريق لأسلحته التهديفية المعتادة، وأبرزها لابا كودجو، والذي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي بتسجيل 7 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف في شباك «الفرسان»، ليعادل رقم لاعب العين السابق خوسيه ساند، ويفصله هدف واحد عن معادلة أهداف أسامواه جيان في شباك شباب الأهلي، والغريب أن العين لا يعرف الخسارة في أي مباراة سجل خلالها مهاجمه التوغولي، بينما لا يزال غرافيتي لاعب شباب الأهلي السابق، الهداف التاريخي لمواجهات القمة بتسجيله 7 أهداف.



وتحمل مواجهة الغد، الرقم 33 بين الفريقين عبر تاريخ دوري المحترفين، وتفوق العين في 13 منها، مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، فيما حسم التعادل 9 مباريات، ولا تخلو أبداً مواجهات الفريقين من الأهداف، وشهدت تسجيل 92 هدفاً حتى الآن، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة، وكان نصيب العين منها 53 هدفاً، بينما سجل شباب الأهلي 39 هدفاً في شباك «الزعيم».



ومن الأرقام المهمة كذلك قبل قمة الغد، أن شباب الأهلي يتفوق على العين عندما تلعب مبارياتهم يوم الخميس، إذ حقق في هذا اليوم، 3 انتصارات مقابل انتصار وحيد للعين، وفي مواجهاتهم خلال سبتمبر تحديداً، فاز شباب الأهلي في أول مباراتين عامي 2010 و2012، ورد العين بالفوز في آخر مباراتين 2017 و2018، وشهدت تلك اللقاءات غزارة تهديفية بمعدل 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، وتتبقى الإشارة فقط إلى أن آخر 7 أهداف بين الفريقين جاءت جميعها بالقدم اليمنى، و9 من آخر 10 بالطريقة نفسها، مع استثناء هدف وحيد بكرة رأسية من لابا كودجو في أبريل 2023.