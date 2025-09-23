باولو سوزا: مواجهة شباب الأهلي والعين «معقدة»



وصف باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، مواجهة ضيفه العين بعد غد الخميس، في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، بـ«المعقدة» والتي تتطلب الكثير من الجهد والعمل، مشيراً إلى أنها ستكون مباراة حماسية تجمع بين فريقين كبيرين يتميزان بالطابع الهجومي بطرق مختلفة.

وشدد على ضرورة أن يكون شباب الأهلي في المستوى الفني والتكتيكي المطلوب، وتقديم أفضل ما يملكه فردياً وجماعياً في مواجهة العين الذي يعد من بين الأفضل في الدوري، ولديه إمكانات عالية في التحضير الاستراتيجي والبدني، ويملك مهاجمين على مستوى تهديفي عالٍ بما يسمح لهم بالمنافسة على البطولات.



وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نحن نحب البحث عن الفوز، ولذلك يجب أن نكون أنفسنا، ونتمتع بالشجاعة، والتركيز الهجومي لصناعة الفرص وتسجيل أهداف أكثر من المنافس، ونحتاج إلى جماهيرنا لتعطينا الدافع في مواجهة العين الذي دائماً ما تصحبه جماهيره في كل المباريات، ووجود الكيمياء بيننا والجماهير أمر أساسي للتتويج، والطاقة تجلب النجاح وهذا ما أود رؤيته في المباراة المقبلة».



بدوره، قال رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي: «مواجهة العين لن تكون سهلة، واللقاء صراع شرس بين فريقين كبيرين يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط للمنافسة على البطولة، ومن الضروري الأداء بقوة لتحقيق الهدف المنشود، وشباب الأهلي يتمتع بالكفاءة اللازمة، وأعد ببذل أقصى الجهد مع زملائي، وتطبيق أفكار الجهاز الفني للخروج بالنتيجة المطلوبة».