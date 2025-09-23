مدرب الجزيرة لجماهير فريقه: لنخرج فائزين من مباراة الوحدة



بدا المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، المدير الفني لفريق نادي الجزيرة، غاية في الحماس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة ضيفه الوحدة في ديربي العاصمة غداً الأربعاء على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وطالب جماهير «فخر أبوظبي» بالحضور مبكراً لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم وقال: تعالوا لتشجيعنا وسنعمل على أن ننقل حماسنا وطاقتنا في الملعب إلى المدرجات من خلال أسلوبنا ولنجعلها حدثاً كبيراً ونخرج فائزين.



وأوضح المدرب الهولندي، أن نسبة مشاركة المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، الذي تعاقد معه النادي الإثنين الماضي في مباراة غد ليست كبيرة كونه وصل للتو، وأوضح أنه تحدث مع اللاعب حول هذا الأمر وسأله عن لياقته البدنية وفرصة وجوده في قائمة الفريق، وقال: سنرى ما يمكن أن تفضي إليه الأمور بعد التدريب الأخير قبل المباراة لنرى مدى جاهزيته وكم من الدقائق يمكنه المشاركة في المباراة.



وأكد المدرب الهولندي كذلك عدم جاهزية اللاعب الفرنسي نبيل فقير، في المواجهة المرتقبة، موضحاً أن تدريبات الفريق الأخيرة تم التركيز فيها على الجانب التكتيكي ومحاولة تجهيز الفريق بأفضل صورة، ومعرفة ما إذا كان اللاعبون قد بلغوا درجة الجاهزية المطلوبة من الناحية البدنية، وكم لاعباً يمكنه الوجود في القائمة الرئيسة.