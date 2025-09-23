قميص لابا كودجو يصل إلى 200 ألف درهم في المزاد



وصل المزاد الذي أقامته رابطة المحترفين، على قميص التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، والكرة التي سجل بها 3 أهداف «هاتريك» في شباك مرمى خورفكان، إلى مبالغ مالية كبيرة، قبل ساعات من انتهاء المزاد، غداً الأربعاء، إذ وصل المزاد على القميص إلى 200 ألف درهم، وعلى الكرة إلى 133 ألف و400 درهم.



وبدأ المزاد على القميص الموقّع من قبل اللاعب بمبلغ 3000 درهم، وعلى الكرة بمبلغ ألفي درهم، وتضاعف المبلغ سريعاً في الساعات التالية، ويتوقع الوصول إلى قيمة إجمالية كبيرة، مع ختام المزاد، خاصة أن اللاعب وصل بأهدافه الثلاثة في شباك خورفكان، إلى إنجاز تاريخي، بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي العين، برصيد 125 هدفاً.



وكانت المباراة قد جرت ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت لمصلحة العين بثلاثية نظيفة، على ملعبه في استاد هزاع بن زايد، السبت الماضي، ليصل العين إلى 10 نقاط، ويتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، الذي حل في المركز الثاني، وتنتظر الفريقين قمة مثيرة لفض الاشتباك، الخميس المقبل، في مباراتهما ضمن الجولة الخامسة.