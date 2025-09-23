كايو لوكاس: أحتاج إلى خوض المباريات لاستعادة جاهزيتي مع «الأبيض»



أكد كايو لوكاس، لاعب الشارقة ومنتخبنا الوطني، أنه يحتاج إلى خوض مباراتين أو ثلاث مباريات إضافية حتى يصل إلى كامل الجاهزية البدنية والفنية للمشاركة مع «الأبيض»، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في افتتاح الموسم، والمتمثلة في تمدد بالعضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الماضية قبل أن يعود مساء الأحد للمشاركة بديلاً في الدقيقة 57 أمام عجمان، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.



وأوضح كايو أنه تعافى تماماً من الإصابة، وأصبح قادراً على اللعب بشكل طبيعي، لكنه ما زال بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة الإيقاع المطلوب، ودخول أجواء المنافسات بقوة، مشيراً إلى حرصه على مساعدة المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده حتى يكون في كامل الجاهزية، قبل مباراتي قطر وعمان في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.



وأبدى كايو رغبة كبيرة في العودة لتقديم الإضافة المعهودة مع المنتخب، مؤكداً أنه سيضاعف العمل في الفترة المقبلة ليكون على أفضل صورة، وقال: «أحاول جاهداً أن أكون جاهزاً بالشكل المطلوب، وسأبذل كل ما في وسعي لأكون في شكل جيد وأكثر جاهزية».



وعن خسارة فريقه الشارقة أمام عجمان قال كايو: «المباراة حسمت بسبب استغلال المنافس لفرصته وتسجيل هدف، بينما لم ينجح فريقه في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف، مشدداً على أهمية استعادة التوازن سريعاً، والعمل بقوة من أجل كسب النقاط في المباريات المقبلة».