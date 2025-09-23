كورونادو ينافس على جائزة أجمل أهداف افتتاحية دوري أبطال آسيا



اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف إيغور كورونادو للشارقة في مباراته أمام الغرافة في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ضمن قائمة أجمل أهداف الجولة الافتتاحية، وتحدث عن الهدف مشيراً إلى أنه في الوقت بدل الضائع، قدّم نجم الشارقة لمسة حاسمة استحقت أن تُوصف بختام مثالي للجولة، ولمسته الأولى أطفأت التوتر، والثانية أربكت الدفاع، والثالثة كانت حاسمة بتسديدة أرضية دقيقة لا تُصد، وتحت أقصى ضغط، لعب كورونادو وكأن عقارب الساعة بين يديه، وحسم الفوز لفريقه.



وتضمنت القائمة أيضاً، أهداف ستيفن بيرغوين للاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي في الدقيقة 21، وإينزو ميلو للأهلي السعودي أمام ناساف الأوزبكي في الدقيقة 65، وتوميسلاف ستركالج لتراكتور الإيراني أمام شباب الأهلي في الدقيقة 13، وجواو تيكسيرا لشنغهاي شينهوا أمام غانغوون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسوفانات مويانتا لبوريرام يونايتد أمام جوهور دار التعظيم في الدقيقة 49، وإريك لفيسيل كوبي أمام شنغهاي بورت بالدقيقة 19، وهونغ-تشول لغانغوون أمام شنغهاي شينهوا بالدقيقة 54.