محمد حسين: 6 نقاط من 4 مباريات حصيلة جيدة لـ«البرتقالي» في الدوري



أكد محمد حسين، إداري فريق عجمان رضاه التام عن الحصيلة التي حققها الفريق حتى الآن في مشواره بدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن جمع 6 نقاط من 4 مباريات يعكس الجهود المبذولة من جميع عناصر النادي، ذاكراً أن الفريق تعثر في بداية المشوار أمام الوحدة والنصر، لكنه سرعان ما تمكن من العودة إلى الطريق الصحيح بالفوز على البطائح، قبل أن يحقق انتصاراً ثميناً على الشارقة في الجولة الرابعة رغم الظروف الصعبة التي تمثلت في غياب عدد من العناصر بداعي الإصابة.



وأوضح إداري عجمان أن الفوز الأخير على الشارقة جاء نتيجة تكاتف الجميع، بداية من المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون داخل الملعب، مروراً بالدور الفاعل للإدارة والجهازين الفني والإداري، وصولاً إلى الدعم المستمر الذي تقدمه جماهير النادي، وهو ما يمنح الفريق دافعاً معنوياً كبيراً.



وأكد محمد حسين أن الانتصار على البطائح في الجولة الثالثة كان له أثر مباشر في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، وأسهم بشكل واضح في تجاوز عقبة فريق كبير مثل الشارقة على أرضه وبين جماهيره، مشيراً إلى أن الفوز الثاني جعل الفريق في وضع أفضل سواء في جدول الترتيب أو من الناحية المعنوية.



وأبان إداري عجمان أن النتائج الإيجابية تمنح اللاعبين المزيد من الثقة والرغبة في تقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة، ذاكراً أن الفريق ينظر إلى كل مواجهة بأهمية قصوى، ويسعى دائماً إلى إضافة نقاط جديدة إلى رصيده حتى يحافظ على موقع جيد في جدول الترتيب يحقق طموحات جماهيره.



ووصف محمد حسين مواجهة بني ياس في الجولة الخامسة الجمعة المقبل بالمهمة، موضحاً أنها تتطلب تركيزاً وجهداً مضاعفاً من اللاعبين، معرباً عن أمله بأن يخرج الفريق منها بالانتصار الذي يعزز موقفه ويؤكد قدرته على المنافسة بشكل قوي. وعن إمكانية إجراء تعاقدات جديدة قبل إغلاق باب «الميركاتو» أكد أن هذا الأمر يخضع لرؤية إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني، وأن التركيز الحالي منصب على تحقيق أفضل النتائج في أرض الملعب.