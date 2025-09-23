عثمان ديمبلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وكالات

حصد عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي أرفع جائزة كروية تمنح لأفضل لاعب في الموسم. وكان للاعب البالغ من العمر 28 عاماً دور محوري في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي بتغلبه على إنتر ميلان بنتيجة 5-صفر في النهائي.



وفازت أيتانا بونماتي، نجمة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم للمرة الثالثة على التوالي. وتسلمت بونماتي الجائزة من نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أندريس إنييستا، التي وصفته اللاعبة الإسبانية بأنه كان مثلها الأعلى، ولطالما تعلمت منه كثيراً.



وفاز لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة «كوبا» لأفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية. وتسلم يامال الجائزة من رافاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق، الذي توج بكأس العالم 2018 في روسيا. وقال النجم الإسباني الشاب بعد تسلم الجائزة: «أنا سعيد وفخور للغاية بوجودي هنا، وأشكر مسؤولي نادي برشلونة وزملائي بالفريق، فلهم فضل كبير في فوزي بهذه الجائزة».

وتفوق يامال «18 عاماً» في سباق هذه الجائزة على 9 لاعبين آخرين، هم أيوب بوداوي (ليل الفرنسي)، باو كوبارسي (برشلونة)، دين هويسن (بورنموث/ ريال مدريد)، ديزيريه دوي وجواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، إستيفاو (بالميراس)، لويس سكيلي (أرسنال)، رودريجو مورا (بورتو)، وكينان يلديز (يوفنتوس).



وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، المنتقل حديثاً من باريس سان جيرمان، بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية.

تفوق دوناروما في سباق الجائزة على 9 لاعبين آخرين، هم البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والمغربي ياسين بونو (الهلال)، والفرنسي لوكاس شوفالييه (باريس سان جيرمان)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، والإسباني دافيد رايا (أرسنال)، والبلجيكي ماتس سيلز (نوتنجهام فورست)، والسويسري يان سومر (إنتر ميلان).



وحقق دوناروما الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2021 بفضل دوره في تتويج فريقه السابق باريس سان جيرمان بخمسة ألقاب محلية وقارية، أهمها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وفاز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة «يوهان كرويف» لأفضل مدرب لفريق كرة قدم «رجال» في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية. ولم يوجد إنريكي في الحفل لارتباطه بقيادة باريس سان جيرمان في مباراة مارسيليا بالدوري الفرنسي، التي تقام في التوقيت نفسه.



وتحدث إنريكي في كلمة مصورة بالفيديو للحاضرين بالحفل معرباً عن سعادته بهذه الجائزة، وموجهاً الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الموسم التاريخي. وفاز السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال المنضم حديثاً من سبورتنج لشبونة البرتغالي صيف العام الجاري، بجائزة «جيرد مولر» لأفضل هداف في العالم.

وفي فئة السيدات، فازت هانا هامبتون، لاعبة تشيلسي، بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم، متفوقة على كل من الألمانية آن كاترين بيرج (جوثام الأمريكي)، والإسبانية كاتا كول (برشلونة)، والنيجيرية تشياماكا نادوزي (باريس إف سي)، والهولندية دافني فان دومسيلار (أرسنال).



وسلم الجائزتين جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006 بألمانيا. وفازت فيكي لوبيز، نجمة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة «كوبا» لأفضل لاعبة كرة قدم شابة في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية. وفازت الهولندية سارينا فيجمان، المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا، بجائزة «يوهان كرويف» لأفضل مدرب لفريق كرة قدم نسائية في العالم.