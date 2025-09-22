أهلي جدة يستضيف بيراميدز على لقب كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي



يلتقي الأهلي السعودي، بطل آسيا، مع ضيفه بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، غداً الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي ضمن النسخة الثانية من كأس القارات.

واحتاج بيراميدز إلى الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، 3-0 في الدور الإقصائي لبلوغ نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي، ومواجهة أهلي جدة المتأهل مباشرة، في أول لقاء بين الفريقين.

ويلتقي بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأمريكتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي «فيفا» وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.



ويمني الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم والظفر باللقب الثاني بعد بلقب الكأس السوبر المحلية، ومواصلة الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في جميع المسابقات حتى الآن بعدما فاز في مباراة وتعادل في اثنتين في الدوري، واستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري بفوز على ناساف الأوزبكستاني 4-2. ويعول قطب مدينة جدة على عاملي الجمهور والأرض وتحديداً ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تغلب على كاواساكي الياباني أمام ما يقرب من 60 ألف مشجع، وتوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، وحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال والنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.



ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد الـ«ريمونتادا» الرائعة أمام ضيفه الهلال، عندما تفادى خسارة مذلة بقلب تخلفه 0-3 في الشوط الأول إلى تعادل مثير 3-3، الجمعة، في قمة المرحلة الثالثة. ويمتلك الأهلي ترسانة من النجوم على المستويين المحلي والأجنبي أبرزهم حارس مرماه السنغالي إدوار ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز ومواطناه ويندرسون غالينو وماتيوس غونسالفيش، والعاجي فرانك كيسييه، والفرنسي إنزو ميو ومواطنه فالنتان أتانغانا، والإنجليزي إيفان توني، وعلي مجرشي وزياد الجهني وصالح أبوالشامات.



من جهته يأمل بيراميدز في إضافة لقب ثانٍ إلى سجله بعد الأول التاريخي عندما ظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا، وبات رابع فريق مصري يفوز بلقب المسابقة القارية العريقة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي في إنجاز لم تحققه أي دولة بهذا العدد من الفائزين المختلفين. كما يطمح بيراميدز إلى تكرار إنجاز مواطنه الأهلي الذي ظفر بلقب النسخة الأولي من كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي عندما تغلب على العين الإماراتي 3-0 قبل أن يتوقف مشواره في نصف النهائي بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (5-6).

يضم بيراميدز مجموعة من الأسماء الجيدة في مقدمتها المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي والبوركينابي إبراهيم توريه والبرازيلي إيفرتون داسيلفا والكونغولي فيستون ماييلي، وأحمد الشناوي وأسامة جلال ومهند لاشين ورمضان صبحي ومحمد حمدي.