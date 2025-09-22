مواجهتان في المتناول للأهلي والزمالك قبل القمة



يخوض كل من الأهلي والزمالك مباراتين في المتناول في المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم، غداً الثلاثاء، قبل قمتهما المرتقبة الأسبوع المقبل، في غياب ثالث أضلاع المنافسة بيراميدز، بعدما تأجلت مباراته مع كهرباء الإسماعيلية بسبب ارتباطه بخوض مباراة الأهلي السعودي في جدة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال. ويحل الأهلي حامل اللقب ضيفاً على حرس الحدود، في حين يستقبل الزمالك الجونة.



من جانبه يحل الأهلي ضيفاً على حرس الحدود بملعب الكلية الحربية بالقاهرة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لحامل اللقب. ويسعى الأهلي لاستمرار التعافي الذي بدأ بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بهدف وحيد سجله محمود حسن «تريزيغيه»، وكان الفوز الثاني فقط في 6 مباريات بالدوري للأهلي الذي تعادل في 3 مباريات، وخسر أمام بيراميدز في بداية كارثية لحامل اللقب كلفته إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو والاستعانة بعماد النحاس مدرباً موقتاً.



وبالرغم من الفوز على سيراميكا كليوباترا، إلا أن الأهلي لا يزال في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، وتبدو جماهيره غير راضية عن أداء الفريق، وهو ما ظهر جلياً من هجومها على اللاعبين قبل بداية مباراة سيراميكا الأخيرة، وهو ما قابله اللاعبون بالاعتذار لجماهيرهم بعد المباراة.



ويدرك الأهلي جيداً أن الفوز في مباراة حرس الحدود، ثم في القمة، يضعه على مسافة نقطة وحيدة من الزمالك المتصدر، وهو ما يشعل المنافسة على القمة من جديد، لكن النحاس قال إن فريقه لا يفكر في مباراة القمة التي تحمل حسابات خاصة، وإنما يضع تركيزه في مباراة حرس الحدود قبل بداية الإعداد لمواجهة غريمه التقليدي.



وبعكس التوقعات قبل الموسم، كانت انطلاقة الزمالك مميزة للغاية بعدما حصد 16 نقطة في الجولات الـ7 الأولى وضعته في قمة الترتيب بفارق نقطتين عن المصري الثاني. وحقق الزمالك 5 انتصارات كان آخرها بالجولة الماضية على حساب الإسماعيلي 2-0 في الإسماعيلية، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب، بالرغم من خضوع الفريق لعملية تغيير شبه شاملة قبل بداية الموسم وضم 10 لاعبين جدد بقيادة فنية للبلجيكي يانيك فيريرا.