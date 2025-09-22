ريال مدريد لن يرسل وفداً إلى حفل الكرة الذهبية



لن يرسل ريال مدريد الإسباني وفداً رسمياً إلى حفل جائزة الكرة الذهبية المقرر مساء اليوم الاثنين في باريس، بحسب مصدر مقرب من المنظمين. في المقابل، منح النادي الملكي لاعبيه ولاعباته حرية الانتقال إلى العاصمة الفرنسية إذا رغبوا في ذلك، وستسافر الاسكتلندية كارولاين وير، المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، إلى باريس.



لكن تشكيلة فريق الرجال ستكون منشغلة في مباراتها غداً الثلاثاء على أرض ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي لن تسافر بناء على رغبة المدرب شابي ألونسو. وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي كشف بعد الفوز على مرسيليا الفرنسي 2-1 في دوري أبطال أوروبا، أنه لن يسافر لاستلام جائزة غيرد مولر لهداف العام.



وكان ريال مدريد اعتكف عن السفر العام الماضي لحضور الحفل، بعد تسريب أخبار عن نيل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، على حساب هدافه البرازيلي فينيسيوس جونيور. وحصل ريال في تلك الليلة على عدة تسميات ونال جوائز من بينها أفضل هداف مبابي بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين وأفضل مدرب للإيطالي كارلو أنشيلوتي.