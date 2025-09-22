الجزيرة يتعاقد مع الكونغولي بانزا واللاعب يوجه رسالة لجماهير «فخر أبوظبي»



تعاقدت شركة الكرة بنادي الجزيرة رسمياً مع المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، لينضم اللاعب إلى 4 أجانب آخرين وهم المصريان إبراهيم عادل، ومحمد النني، والبرازيلي ويليان روشا، والفرنسي نبيل فقير.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي عن التعاقد مع اللاعب قادماً من نادي من سبورتينغ براغا البرتغالي، دون ذكر تفاصيل متعلقة بمدة وقيمة العقد، في الوقت الذي أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجزيرة دفع نحو 9 ملايين يورو للاعب بخلاف مليوني يورو حوافز الأداء.



ولعب بانزا «27 عاماً» مع فرق فاماليكاو، وسبورتنغ براغا وطرابزون سبور التركي، وشارك مع منتخب بلاده جمهورية الكونغو الديمقراطية في مناسبات عدة. وتوجه اللاعب برسالة لجماهير نادي الجزيرة في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي أكد فيها سعادته بالوجود مع فخر أبوظبي، وعبّر عن تمنياته بأن يساعد الفريق في تحقيق تطلعات النادي.