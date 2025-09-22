نتائج الجولة الرابعة تشعل مبكراً قمة شباب الأهلي والعين في «دورينا»



انحصر الصراع على القمة بين العين وشباب الأهلي في المركزين الأول والثاني، في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مع نهاية مباريات الجولة الرابعة، لتشتعل أجواء المنافسة مبكراً، قبل الجولة الخامسة التي تجمع الخميس المقبل بين الفريقين، على استاد راشد، وذلك بعدما أحكم العين قبضته على مجريات مباراته أمام خورفكان على استاد هزاع بن زايد، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، أحرزها لابا كودجو «هاتريك»، ليصبح الهداف التاريخي لـ «الزعيم»، بوصوله إلى 125 هدفاً بقميص العين، والذي رفع بدوره رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم لاحتلال صدارة الترتيب، أما خورفكان، فتجمد رصيده عن 4 نقاط، وتراجع إلى المركز 11.

فيما فاز شباب الأهلي على مضيفه النصر بهدف دون رد، على استاد آل مكتوم، وأحرز هدف الفوز سردار أزمون في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وفي أول مشاركة مع فريقه بعد غياب طويل منذ نهاية الموسم الماضي، بسبب الإصابة، ليرفع «الفرسان» رصيدهم للنقطة 10، في وصافة الترتيب، وبفارق الأهداف عن العين المتصدر، وتجمد رصيد النصر عند النقطة 7، وتراجع إلى المركز السابع.



وفاز الوحدة على الظفرة 5-2، على استاد آل نهيان، لتصبح أكثر مباراة شهدت أهدافاً خلال مواجهة الفريقين بدوري المحترفين، وأول مرة يسجّل فيها الوحدة 5 أهداف في مرمى الظفرة، ورفع «العنابي» رصيده للنقطة 8، وصعد إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الظفرة عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع، وأحرز عمر خريبين هدف الوحدة الأول من ركلة جزاء، ليصل لهدفه رقم 60 مع الوحدة، في 88 مباراة خاضها في دوري المحترفين.



وحقق الجزيرة فوزاً مثيراً على مضيفه بني ياس، بأربعة أهداف نظيفة، ورفع رصيده للنقطة 7، وقفز للمركز الرابع، فيما يظل بني ياس بدون نقاط في المركز 14 الأخير، وقرر بعدها إقالة مدربه البلغاري إيفايلو بيتيف، ويعيد مدربه الروماني دانييل إيسايلا، فيما فاز الوصل بصعوبة على مضيفه البطائح على استاد خالد بن محمد، بهدف وحيد، سجله علي صالح، ليسهم بتسجيل 5 أهداف خلال 7 مباريات أمام البطائح في الدوري، بتسجيل هدفين، وصناعة 3 أهداف، ورفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، وبقي في المركز 12.



وفاز عجمان بهدف نظيف على مضيفه الشارقة، وسجل هدف اللقاء الوحيد وليد أزارو، ليرفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثامن، وتراجع الشارقة إلى المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بينما حول كلباء تأخره بهدف، إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام مضيفه دبا، ليصعد كلباء للمركز السادس برصيد 7 نقاط، فيما لا يزال رصيد دبا خالياً من النقاط، ويوجد الفريق الصاعد للمنافسة في دوري المحترفين هذا الموسم، في المركز 13 قبل الأخير.



وعلى صعيد قائمة الهدافين، وسّع لابا كودجو، الفارق بينه وبين مطارديه، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى خورفكان، وتعزيزه لصدارة القائمة بوصوله إلى 7 أهداف، ويليه كريم البركاوي في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، ثم أيلتون فيليبي لاعب خورفكان، وعمر خريبين لاعب الوحدة، وسجل كل منهما 3 أهداف.