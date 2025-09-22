يوسف عبدالعزيز: ملامح بطل الدوري تظهر مع انطلاقة الدور الثاني



توقع يوسف عبدالعزيز، لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني السابق، استمرار التنافس بين أكثر من نادٍ على قمة دوري أدنوك للمحترفين حتى نهاية الدور الأول، وأن يزداد فارق النقاط اتساعاً مع انطلاقة الدور الثاني، لتكشف البطولة عن أسرارها، وأهمها هوية بطل المنتظر للنسخة الحالية من المسابقة، مشيراً إلى انحصار المنافسة على القمة بين ناديي العين وشباب الأهلي مع نهاية مباريات الجولة الرابعة، وإلى وجود مواجهة «فض شراكة» على الصدارة مرتقبة بين الفريقين، الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة.



وقال إن المنافسة على الصدارة ومراكز المقدمة سوف تستمر لفترة طويلة بين أندية العين، شباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة والوصل، منوهاً بأن الجولة الخامسة ستكون مؤشراً لمستقبل هذا الصراع لأنها ستشهد ثلاث قمم تجمع الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع العين، والوصل مع الشارقة الذي يواجه صعوبات كثيرة في النسخة الحالية من الدوري، ويحتاج إلى إيجاد حلول سريعة لتلافي نزيف النقاط بعد خسارته في الجولة الرابعة أمام ضيفه عجمان.



وأثنى يوسف عبدالعزيز، على تطور الوحدة والجزيرة هذا الموسم، مؤكداً أن «العنابي» يزداد قوة من مباراة إلى أخرى، بما يبشر بدخوله منافساً بقوة على القمة، فيما تحسن الجزيرة بشكل كبير مع مدربه الجديد، وقال إن الوصل يقدم مستوى شبه ثابت، وأن مباراته أمام الشارقة ستكون محورية في طموحات «الإمبراطور» في الموسم الجاري، في حين يحتاج النصر إلى تدعيم مهم في خط الهجوم قبل أغلاق باب القيد في الأول من أكتوبر المقبل، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي، مشدداً على أن خسارة «العميد» أمام «الفرسان» في الجولة الرابعة، لا تبعد النصر عن مشهد المنافسة.



وبالنسبة لصراع الهروب من الهبوط، أكد لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني السابق، أن بني ياس قام بتدعيم مهم خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، وأن عودة المدرب الروماني دانييل إيسايلا، ربما تنجح كما فعل سابقاً في إعادة «السماوي» إلى المسار الصحيح، وقال إن دبا يحتاج إلى البحث عن حلول سريعة إذا أراد الظهور في دوري المحترفين الموسم القادم، وإن البطائح وخورفكان يقدمان كرة جيدة، ولكن لم يحالفهما التوفيق على صعيد النتائج، وشدد على أن أندية النصف الأسفل من جدول الترتيب، تنتظرها مباريات قوية في الجولة الخامسة، وبعضها يعادل الفوز بها 6 نقاط لأنها أمام منافسين مباشرين في لائحة ترتيب الدوري.